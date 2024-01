Bárbara Rey no pasa por su mejor momento. Después de la incendiaria entrevista de su hijo Ángel Cristo en 'De Viernes' la vedette no levanta cabeza. Y es que según contó el joven, el relato de la convivencia con sus padres no sería como lo ha contado la murciana todos estos años. El hijo mayor de la actriz aseguraba que “El día antes de mi operación de rodilla, me quiso echar de casa por una discusión. Me llevó al hospital, pero, cuando despierto de la anestesia, despierto aturdido. Mi madre se marchó. No tenía ropa ni dinero. Me dieron el alta y me tuve que ir a pata coja a la farmacia. Convencí a la farmacéutica para que me diera unas muletas y que se las pagase otro día”.

Otra de las contundentes declaraciones del hijo del domador de circo y la actriz tiene que ver con la relación de sus padres. Sobre esto, el joven señaló que Mi padre cometió el error de casarse con mi madre, él era un hombre de circo y no debió elegir a esa mujer, no niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre (...) Era merecido acusarle por lo que hizo, pero al final de su vida ya estaba deambulando solo, no era necesario hacer con él esa carnicería". Duros episodios a los que la actriz no daba crédito y que su hija Sofía no dudó en afirmar que le habían afectado mucho. Ahora, la DJ vuelve a dar la cara por su madre y habla del complicado momento que atraviesa. "Mi madre está enferma, tiene una depresión y lo está pasando mal", señala Sofía. Su peor momento Recientemente, Bárbara Rey sorprendió reapareciendo en el cumpleaños de Eduardo Navarrete, donde se subió al escenario y cantó delante de todos los presentes. Sin embargo, Sofía Cristo defiende que, detrás de esa actuación tan alegre y deslumbrante, hay una mujer que lo está pasando mal. "Aunque mi madre ahora salga actuando y dando el 100%, mi madre está enferma, tiene una depresión, lo está pasando mal. Está haciendo un esfuerzo muy grande para poder hacer lo que hizo el otro día, que lo hizo por Edu", defendió en Espejo Público. "Mi madre, a nivel emocional, siempre ha tenido muchos picos porque no ha tenido una vida fácil. Pero esto la ha destrozado", aseguró, en referencia a la demoledora entrevista que dio su hermano, Ángel Cristo Jr. Para comparar la situación, Sofía Cristo habló de Verónica Forqué, de la cual dijo que "no parecía que estaba sumida en una depresión antes de suicidarse". Además, la colaboradora del programa de Susanna Griso anunció que van a demandar con quien lo merezca: "Todo el mundo que nos ha calumniado, insultado, faltado al respeto y se ha inventado cosas, van para adelante y más fuerte que nunca. Y si creen que es una broma, estupendo, porque muchos van a tener que trabajar toda su vida para nosotras". En ese momento, Carmen Lomana opinó que no se esperaba esas declaraciones de su hermano, porque tiene cara de bueno, algo que la DJ contradijo. "Mi hermano tiene la misma cara de ángel que tenía mi padre", sentenció, pero, ante las malinterpretaciones que pudiera haber, aclaró que se refería a una simple "comparación genética de familia". Bárbara Rey: "Lo he pasado muy mal, pero estoy con muchas fuerzas"