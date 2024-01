Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos de la televisión. El formato que ahora presenta Roberto Leal en Antena 3 es uno de los que tiene más seguidores de la televisión en abierto. Cada día se enganchan a su emisión millones de personas.

La simpatía del presnetador, sus concursantes y los invitados es la mezcla perfecta junto con unos divertidos juegos asquibles para todo tipo de público.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Valleés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Telecinco intentó por todos los medios evitar la fuga de los espectadores que habitualmente consumen este tipo de concursos. Pero no lo consiguió. Recuperó formatos como el Precio Justo o Alta Tensión que en su día habían tenido mucho éxito en la cadena de Mediaset y en Cuatro pero que tuvieron que pasar a mejor vida en otros canales al no conseguir el éxito que se esperaba de ellos.

En la época en Telecinco, con Christian Gálvez al frente, Paspalabra contó con el asturiano Fran González, que consiguió un premio millonario tras cientos de programas luchando por el bote. Después de haber rozado la deseada recompensa en 15 ocasiones contestando 24 de las 25 preguntas de la prueba final, el concursante de 29 años se hizo con el premio al responder 'Renard' a la última pregunta, "Apellido del ingeniero francés que, junto a Arthur C. Krebs, construyó el dirigible militar 'La France' en 1884". Francisco González, vecino de Oviedo y licenciado en Biología, llegó al programa después de que le animaran sus familiares y amigos. Todos querían que se presentara. Sabían que tenía posibilidades porque Fran (tal y como él mismo reconoció en una entrevista en este periódico de la que tienes el vídeo a continuación de este párrafo), llevaba años viendo 'Pasapalabra'. Se lo había visto incluso "cuando lo emitía otra cadena" (no hay que olvidar que este formato empezó en Antena 3. Lo cierto es que González se había estudiado todos los programas. "Cuando no podía me los grababa", confiesa. Y buscaba en el diccionario. Su nivel de control llegó a ser tal que acabó presentándose. Y, no solo eso, sino que finalmente ha acabado ganando el rosco del programa.

¿Nuevo ganador?

Han pasado casi cuatro meses desde que Óscar se convirtió en concursante de Pasapalabra. Ese tiempo se traduce en 75 programas en los que "ha habido momentos mejores y peores", como confiesa él mismo en sus redes sociales. No obstante, asegura que tanto ahora como entonces, cuando llegó, se considera "afortunadísimo por tener la oportunidad de jugar".

Óscar se sincera al llegar a esta importante marca de longevidad en Pasapalabra y lo hace recordando sus inicios: "Me venía a la cabeza el vértigo de aquella primera silla azul, somatizado en forma de temblor (por suerte, imperceptible para el espectador) que se apoderó de mi pierna derecha mientras intentaba poner los pensamientos en orden y atinar con las respuestas". Lo curioso es que no era la primera vez que participaba en el concurso, ya que descubrimos que fue uno de los que vivió sus primeros programas allá por el año 2.000 con Silvia Jato como presentadora.

"Estoy disfrutando una barbaridad de mi estancia en el programa", asegura el madrileño, que se muestra competitivo tanto en las duras como en las maduras. Afirma que los buenos momentos los aprovecha "para respirar hondo y coger impulso", mientras que las malas rachas le sirven para "buscar revulsivos". "Especialmente cuando la vida enreda (y no os podéis hacer una idea de lo que ha enredado desde que entré en el programa a finales de septiembre)", apostilla.

Óscar comenta que procura llevar las derrotas "lo mejor posible", aún más teniendo en cuenta que delante tiene a un rival "de gran talla como Moisés". De hecho, se deshace en elogios a quien es también su compañero de aventura en Pasapalabra. Le considera "uno de los mayores alicientes" por aunar "esfuerzo, capacidad, talento, retentiva y manejo de los tiempos".