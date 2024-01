Carlos Sobera visita ‘Planeta Calleja’ y recorre Montenegro junto a Jesús Calleja. El presentador de ‘First Dates’, entre otros programas de éxito, confiesa cuál es el reality que más le ha gustado presentar y con qué famoso se ha pillado algún que otro ‘enfado’ presentando. Junto a Calleja, también recuerda sus inicios en el mundo de la televisión y comparte su pasión por el teatro.

“Me gusta decir que somos compañeros de cadena”, comienza Jesús Calleja su entrevista a Carlos Sobera, en la que hace un repaso de los programas que ha presentado: “En 2016 volví (a Mediaset) para hacer ‘First Dates’, así es como volví. Luego he hecho más realities, como ‘Supervivientes’, estuve sustituyendo a Jorge en ‘Gran Hermano’, ‘Pesadilla en el paraíso’…”, enumera el presentador vasco.

Antes de comenzar en televisión, Carlos Sobera, licenciado en derecho, era profesor de universidad. Jesús Calleja no se resiste a preguntarle cómo fue este drástico cambio en su vida, y el presentador vasco confiesa que, aunque llegó a compaginar ambas pasiones, hubo un momento que tuvo que decantarse por una.

“Cuando dejo la universidad y de ser profe, ya tengo 35 años. Yo me dedico al teatro, luego doy clases en la universidad y llega un momento que escribo guiones, trabajo para la tele y nada de eso perturba mi trabajo como profesor. Pero cuando llego a Madrid y me pongo a hacer ‘Al salir de clase’, me doy cuenta de que no puedo seguir con un pie en la universidad en Bilbao y otro pie en la televisión en Madrid”, explica Carlos Sobera.

Su jubilación

A sus 63 años, Carlos Sobera es uno de los más célebres presentadores de Mediaset, donde ha presentado un sinfín de programas de éxito: desde ‘Supervivientes’ a ‘¿Quién quiere ser millonario?’ a principios de los 2000. Cuando Jesús Calleja le pregunta por la jubilación, Sobera confiesa: “Visualizo que me retirarán”.

“Igual nos pasa como Arguiñano, que tiene 75 años, está en plena forma física y mental y ahí está. Es una estrella absoluta”, comenta Sobera a Calleja en lo alto de las montañas de Montegro. Aunque también se pone en otro supuesto, en una conversación en la que deja claro que ama la televisión y quiere seguir dedicándose a ella: “Pero lo normal es que terminen diciéndote: has estado muy bien, pero ha llegado alguien nuevo…”.

Carlos Sobera desvela también a Calleja algunos de los planes que tiene para cuando llegue su adiós a la pequeña pantalla: “Yo amo la televisión y lo tengo muy claro, pero creo que el día que la tenga que dejar tengo otras cosas en la vida. Tengo una familia, una pasión que se llama teatro, y una mente que está continuamente dando vueltas a las cosas”