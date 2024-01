Cada noche el restaurante más famoso de la televisión abre sus puertas para sorprender a los comensales. Sin embargo, muchas veces las tornas se invierten y el presentador y la dirección del programa la que acaba llevándose las manos a la cabeza con las salidas de tono de los solteros que acuden a 'First dates'.

El dating show de Cuatro se ha consolidado como un imprescindible de la parrilla televisiva de la cadena del grupo Mediaset. Del programa presentado por el carismático Carlos Sobera han salido parejas que han decidido unir sus caminos tras esa primera cita ante las cámaras y otros que han regalado auténticos momentazos por más bien todo lo contrario. Esa poca sintonía es algo de la que hicieron gala dos de los comensales del restaurante del amor, cuya falta de feeling acabó con ambos saliendo cada uno por su lado.

Desconcertante petición

Si algo pilla siempre por sorpresa a Carlos Sobera son los irreverentes comentarios que muchos comensales le hacen. Ya sea alabando su estilo o pidiéndole que sea su cita, el de Bilbao acaba quedándose fuera de juego en más de una ocasión.

Esta vez, fue la petición de un comensal lo que hizo que el presentador acabase sin palabras. "Por favor, llámame Alejandro. Es que mi nombre no me gusta y decidí cambiármelo", explicó el soltero, ante la atónita mirada del presentador.

No obstante, los comentarios curiosos fueron una constante a lo largo de su cita con Andi, el soltero con el que compartió mesa. "Hago de todo, soy bailarín, pero donde se abran puertas, voy: Modelo, drag queen... Me gusta ser el centro de atención y qué mejor que una dancing queen", afirmó entre risas Alejandro.

Su cita tampoco se quedó atrás y confesó cuáles eran sus aficiones. "Me gusta salir a cenar dos o tres veces por semana, también me gusta viajar y en los dos últimos años he conocido ocho países, una pasada".