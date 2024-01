La relaciñon entre Isa Pantoja y su madre no pasa por su mejor momento. Desde que la cantante decidiera dejar de tener contacto con sus hijos estos han ido conociendo las deciones y pasos de la tonadillera a través de los medios de comunicación. Era así como la influencer descubría la nueva estrategia de la cantante para esquivar a Hacienda y por tanto, cuál sería el nuevo destino de su madre. Una noticia que suscitaba todo tipo de interrogantes a la mujer de Asraf Beno.

Los altibajos han marcado la relación entre ambas, un distanciamiento que parece haber emprendido un camino de no retorno y sobre el que la joven parece no estar dispuesta a hacer más esfuerzos. "No voy a volver a saltar ninguna valla", explicó Isa Pantoja en anteriores entrevistas, recordando ese episodio en el que la influencer se coló en Cantora para ver a su madre, un momento que coincidía con un tenso momento entre madre e hija.

¿Un futuro en Canarias?

Los problemas de Isabel Pantoja con Hacienda no han desaparecido. La cantante sigue contando con una gran deuda con el fisco y, por ello, ha tenido que llevar a cabo una gira de conciertos por toda España y parte de Latinoamérica.

Sin embargo, parece ser que el equipo legal de la tonadillera se ha puesto manos a la obra y han descubierto una manera para que Isabel pague menos a Hacienda.

Tal como ha explicado Antonio Rossi este miércoles en Vamos a ver, todo se basaría en la creación de una nueva sociedad, Tecan 4.40 S.L., encabezada por Agustín Pantoja, hermano de la cantante, y con sede en Las Palmas de Gran Canaria.

Por medio de esta sociedad, Isabel Pantoja sería contratada para ofrecer sus espectáculos y, además, al estar ubicada en las islas, el IVA que se debe pagar es de un 7% y no un 21%, como en la península. Esta noticia, sin embargo, ha cogido desprevenida Isa Pantoja.

También presente en el Club Social del matinal de Telecinco, la joven, que no mantiene ningún tipo de relación con su madre, se ha mostrado sorprendida al escuchar la información aportada por su compañero, a quien ha preguntado más detalles.

"¿Sabes si mi madre se va a empadronar en Canarias?", ha preguntado Isa Pantoja a Antonio Rossi, a lo que este ha respondido que esta "fue una idea que le dieron para que tuviera ventajas fiscales". "Entonces, ¿se viene a Madrid sí o sí?", ha agregado la joven, a lo que el colaborador ha respondido afirmativamente.