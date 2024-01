Los concursantes más míticos de Pasapalabra nunca terminan de abandonar el programa. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos programas después de que Óscar batiera un nuevo record que le trajo a la memoria al mismísimo Luis de Lama, cuya presencia en plató no ha pasado desapercibida las últimas semanas.

Y es que el concursante se subió de nuevo al barco para revalidar su puesto después de su dolorosa eliminación en una silla azul. No obstante, el que tuvo retuvo, y en su regreso a uno de los concursos más famosos de la televisión demostró que seguía estando en forma. De Lama fue uno de los cuatro seleccionados para plantar cara a otros titanes del programa en la 'Noche de Campeones' y, pese a no ser capaz de arrebatarle el premio final a Orestes, demostró su nivel colándose en la gran final.

Un caluroso recuerdo

Es la primera vez que ambos concursantes se enfrentaban en Pasapalabra pese a haber mantenido tenido una permanencia bastante extensa en el programa. Sin embargo, Luis de Lama solo llegó a plantarle cara a Pablo Díaz, uno de los pocos que se ha colado en el salón de la fama de los vencedores del rosco.

No obstante, su nombre no pasa desapercibido tampoco para los actuales concursantes. Óscar aterrizó ya hace unos cuantos meses en Pasapalabra para plantarle cara a Moisés y entre ellos dos está la cosa. Lo que está claro es que el concursante tiene sus referentes y de Lama es uno de ellos. "Quiero aprovechar para mandarle un abrazo fuerte a Luis de Lama y a Fer", comenzó diciendo Óscar. Y es que por cosas de la vida ambos habían coincicido por cuestiones de trabajo y el concursante actual le prometió a su predecesor que si alcanzaba su cifra de 84 programas le mandaría un abrazo tanto a él como a Fer.

Cambios en la dinámica

Dicho y hecho, Óscar no incumplió su palabra y aprovechó su programa número 85 -para no gafar la noche anterior-. Por su parte, Leal quiso "extender el abrazo de parte de todo el equipo". Con tantos programas ya a la espalda, el concursante ha querido hacer un pequeño cambio en su táctica e intentar mejorar sus números poniéndose gafas.

A pesar de ser una estrategia muy común y más que necesaria para las personas con problemas de vista, Óscar aún no había sido consciente de padecer estos problemas y ha esperado hasta este momento para lucir un nuevo look con el que leer mejor los paneles. Eso sí, parece que en su primera prueba no ha funcionado y ha estado a punto de tirar la toalla.