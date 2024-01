Pasapalabra no deja de sorprender a su audiencia y quizás en esta facilidad para la improvisación es donde se esconda una parte de la fórmula del éxito. Sin embargo, quienes también tratan de encontrar el método infalible para triunfar y salir de los platós de Antena 3 millonarios son Óscar y Moisés, los actuales concursantes que cada tarde se juegan los cuartos frente a Roberto Leal.

No es de extrañar que durante su participación pasen por varias fases para intentar dar con la tecla perfecta con la que no solo calar en la audiencia, sino para resolver esta última letra del rosco que siempre se resiste. Antes de este duelo de titanes, en Pasapalabra también se batieron otros dos concursantes de alto nivel que de tanto enfrentarse terminaron forjando una gran amistad: Rafa y Orestes.

Ambos históricos del programa se mojaron en su momento para desvelar su secreto mejor guardado: su táctica para memorizar. Y es que en este concurso no solo importa la inteligencia ni el conocimiento general; también es imprescindible contar con una capacidad memorística de otro nivel.

Ahora le ha tocado el turno a Óscar, que ha destapado su nuevo método para sacarle ventaja a Moisés y tratar de conquistar el bote. ¿Qué es lo que el concursante tiene entre manos para mejorar su rendimiento? Pues nada más y nada menos que mejorar su visibilidad.

El concursante ha lucido un nuevo look con el que sorprendía a todos los presentes y que ha querido estrenar en pleno directo. Óscar interrumpía las presentaciones de Roberto Leal para hacer un anuncio impactante: "Ya en plena táctica nueva. No es novedosa porque ya hay gente que lo hace pero hasta ahora no he caído, y es ver". Acto seguido, sacaba sus nuevas gafas de la funda y se las colocaba: "A ver qué tal se da hoy".

Tras una primera prueba un tanto problemática que se le había atascado a él y a sus compañeros, Óscar se levantaba y defendía que su nueva técnica "no funcionaba". "Guárdalas, guárdalas", bromeaba entre risas Roberto Leal ante el resultado.

El secreto de Orestes

En su momento, el queridísimo Orestes también reveló para el deleite del público cuál era su táctica para desenvolverse con tal facilidad en la misma prueba con la que Óscar estrenó su nueva estrategia: "Leo de la 1 a la 6, me las repito continuamente y con las de abajo tengo un tercio de posibilidad de sacarla, así que si no lo saco al primer turno es al segundo, y sino al tercero".