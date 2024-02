La emisión de este domingo de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, quedó empañada por el encontronazo con tuvo la presentadora con Paloma Lago, que acudió al espacio en calidad de entrevistada. Lago fue tachada de "irrespetuosa" por la conductora, que cortó la entrevista sin ni siquiera despedirla. Ahora, Paloma Lago ha querido defenderse tras los ataques recibidos: "Jamás hubiera aceptado".

Pero pongámonos en contexto. Antes de entrar Paloma Lago en plató, el programa había anunciado que iban a tratar los amantes estafadores de los famosos, siendo ella un ejemplo. Así que cuando apareció frente a las cámaras, fue el primer tema del que se habló. Sin embargo, Paloma Lago se mostraba reacia e incluso hablaba por encima de Emma García, sin contestar a sus preguntas.

La cosa no mejoró y, al final, Emma dijo que la entrevista le había decepcionado y que era "una irrespetuosa", dando paso a publicidad sin despedirse de ella. A la vuelta no se tocó el tema. Pero Paloma Lago no se ha querido quedar callada y, a través de su cuenta de Instagram, ha hecho público un comunicado en el que explica que acudía al programa "a una entrevista blanca para hablar sobre mi trayectoria profesional y mis proyectos presentes y futuros, sobre mi familia por el año tan bonito y tan ilusionante que tenemos por delante".

Cuenta que, "como suele ocurrir en estos casos", le hicieron una entrevista previa para tratar dichos contenidos. Pero "mi sorpresa fue mayúscula cuando me empezaron a preguntar sobre un tema que absolutamente nada tenía que ver con lo acordado y del que yo jamás hubiera aceptado hablar en un plató".

Acaba Paloma Lago que "faltar a la palabra no está bien, eso es lo que ha pasado en Fiesta, ni más ni menos".

Fiesta

Emma García se sumerge con maestría en su papel como presentadora al encabezar el programa "Fiesta", una propuesta televisiva que aspira a capturar la esencia de "Sálvame" durante los fines de semana en Telecinco. Emitido en el mismo horario los sábados y domingos, este programa, actualmente producido por Unicorn, se presenta como el sucesor directo de "Viva la Vida", un formato que comparte notables similitudes, por no decir idénticas, y que ocupaba la misma franja horaria en Telecinco. No obstante, "Viva la Vida" se retiró debido a una disminución en su audiencia.

La despedida de "Viva la Vida" tuvo lugar durante el verano, momento en el cual la cadena principal de Mediaset ideó un nuevo programa llamado "Ya es Verano". Aunque este formato recién concebido incorporaba elementos de cotilleo, también abordaba noticias de actualidad y sucesos. Sin embargo, a pesar de sus objetivos iniciales, "Ya es Verano" no logró consolidarse y, eventualmente, se desvaneció tras los meses estivales. En este contexto de cambios y ajustes en la parrilla televisiva, "Fiesta" asumió la responsabilidad de cautivar a la audiencia durante el fin de semana, buscando ocupar el espacio dejado por su predecesor.