Si algo tiene Cristina Pedroche es que no se corta a la hora de decir lo que piensa y de confesar secretos de su vida personal que no suelen dejar indiferente a nadie. La última anécdota que la de Vallecas ha cmpartido en el plató de Zapeando tiene que ver con su leche materna y el nuevo uso que ha decidio darle.

Una de las últimas excentricidades de la presentadora que ha desatado tipo de comentarios entre sus compañeros de programa.

Sorpresa en plató

Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender este martes por otro dato de su maternidad: y es que la colaboradora de Zapeando ha mostrado lo que ha hecho con la leche materna, además de alimentar a su hija.

"Es superbonito, me he hecho un anillo con mi leche", ha enseñado la vallecana. Los colaboradores no han tardado en bromear por la joya que llevaba su compañera.

De hecho, Valeria Ros le ha dicho: "Es bonito, gris, pero no lo abras, porque tiene que oler después de un tiempo...". "Si yo dejo mi leche fuera de la nevera dos días no sabéis lo que es eso", ha continuado bromeando la vasca.

Pedroche ha salido entonces en defensa de su joya: "Está solidificada [la leche] y está hecho muy bien. Es monísimo". Después de evitar algunos chistes subidos de tono, la vallecana ha lanzado: "Supongo que con otros fluidos también se puede hacer".