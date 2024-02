Hay días en los que las cosas simplemente no salen. Es lo que le ha ocurrido a Óscar, que ha ido torciendo el gesto según avanzaba la prueba y ha terminado completamente contrariado. “Qué Rosco más raro”, ha afirmado tras uno de sus fallos. Parece que se confirma el cambio de tercio en Pasapalabra, con Moisés repitiendo victoria gracias a su solvencia.

A Óscar se le ha torcido su Rosco desde el primer turno, con un fallo en la D. Su “deseo” tenía que ser “deleite” pero se ha convertido en un tropiezo inesperado. No ha sido el único en la primera vuelta: con la Q ha cometido un nuevo error que le ha puesto la prueba definitivamente cuesta arriba.

A favor del concursante madrileño siempre está su capacidad de reacción. Su siguiente turno ha sido de ocho aciertos, para situarse con 18. Aún podría haber peleado con Moisés se no haber sido por otro factor en su contra: el tiempo. En sus nueve segundos restante, ha sumado otras dos letras y ha terminado con 20.

El listón ha sido bajo teniendo en cuenta a su rival. Para Moisés, en ese momento con 19 aciertos y sin fallos, el resto ha sido fácil y ha conseguido mantener el color naranja de ganador.

El duro testimonio contra el cáncer

El programa ha comenzado con Óscar luchando por la superviviencia en la silla azul. Pero antes de comenzar, Roberto Leal ha dado paso a una de las famosas que acompañan a los concursantes que ha dado un duro testimonio a los espectadores. Cristina Medina es una mujer fuerte, aún más tras pasar por la enfermedad del cáncer. En su visita a Pasapalabra, ha presumido de "pelazo" y también de buena memoria, como demostró en el pasado programa al completar el panel del ¿Dónde Están?. "Pues no ha podido con todo la quimioterapia", ha dicho orgullosa.

La actriz está preparando un proyecto de acompañamiento oncológico en forma de podcast que va a llamar Próxima parada: cáncer. "He descubierto que hay muchísimas carencias", ha destacado.

"Te salvan la vida, a quien se la salvan, pero luego es hasta luego, Lucas", ha comentado. La invitada ha señalado que necesitan mucha ayuda tras haber terminado los tratamientos, algo que ha dicho muy entre comillas porque "es una enfermedad que es ya para ti para toda la vida".

Como "hay muchas cosas que se desconocen", Cristina quiere "dar voz y quitarle una mijita de tabú": "Para que poco a poco nos miren las personas más normal, que no estamos muertas, que no nos traten como moribundas". También ha hecho una crítica a la parte burocrática: "Pero esto qué carajo es, por favor, necesitamos una mijita de ayuda". "Hay una gran sensación de soledad y desamparo porque no te entiende nadie, es imposible, sólo te entiende la gente que está como tú", ha confesado. Por eso, cuando descubren reflexiones como la suya, se dan cuentan de que no están solos: "Aunque sea muy horroroso, te sientes en tu horror un poquito más acompañado". Por todo ello, Medina está trabajanmdo en un podcast en el que contar todo esto y ayudar en ese pasod espués a superar la enfermedad.