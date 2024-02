Óscar lo ha vuelto a hacer. El concursante sigue alimentando su buena racha con resultados que acrecentan cada vez más su bote y su presencia en Pasapalabra, donde sigue plantando cara a un Moisés ya histórico en el formato. Hace tan solo unos programas, el concursant demostró su valía y recorrió el rosco de carrerilla, completando 23 palabas en unos pocos turnos y quedándose a solo dos letras de hacerse millonario. Según desveló después Roberto Leal, podía haberse llegado a quedar a solo una de la victoria, puesto que conocía la respuesta correcta pero no se la quiso jugar.

No obstante, Óscar y Moisés siguen alimentando el bote, pero no han sido capaces de darle un buen bocado. De momento, siguen extendiendo su duelo y enganchando a la audiencia a las tardes de Antena 3. Su larga andadura en el programa ya les ha dado para cambiarse las tornas unas cuantas veces e incluso temer por su puesto en el programa por la silla azul.

Esta vez, al que le ha tocado ser le protagonista es a Óscar. Roberto Leal quiso darle la enhorabuena al concursante por su nuevo récord: su bote personal ya alcanza los 49.800 euros. Un motivo para celebrar, eso sí, sin despistarse, ya que cualquier mínimo despiste podría catapultarle directamente a la silla azul, donde algún histórico como Luis de Lama perdió su puesto.

Mientras Óscar saborea las mieles del éxito, Moisés afronta una mala racha de la que le está costando salir. Ya han sido un par de programas por los que ha tenido que batir a la silla azul; llegando a tener un pie fuera del concurso. Y es que el concursante tuvo que mantener el tipo después de fallar la primera de las palabras y quedarse sin comodines; prueba que finalmente superó.

Un difícil testimonio

Pasapalabra no sería Pasapalabra sin los invitados especiales que hacen hueco en sus apretadas agendas para acudir a pasar el rato en el plató y, de paso, rascar unos segundos. No obstante, no todo son risas y diversión. Una de las últimas invitadas, Cristina Medina, trajo consigo un testimonio sobre el cáncer que cambió el humor en plató.

Y es que la actriz tiene entre manos un proyecto de acompañamiento oncológico que lanzará en format poscast y que se llamará 'Próxima parada: cáncer'. Ella misma se ha pronunciado al respecto: "He descubierto que hay muchísimas carencias.Te salvan la vida, a quien se la salvan, pero luego es hasta luego, Lucas".