Ana María Aldón está en su mejor momento. En el plano sentimental parece haber encontrado la estabilidad al lado de su novio Eladio con el que está prometida y con el que ya prepara su boda. Y en el profesional, la suerte le sonríe al seguir siendo uno de los rostros más cotizados de Telecinco participando en los realities más importantes de la cadena de Mediaset.

Sin embargo, la vida de la diseñadora no siempre fue tan dulce. En la curva de la vida la de Cádiz se ha abierto en canal y ha contado algunos de los capítulos más duros de su vida, desde su embarazo a los 17 años, a la complicada infancia que vivió a manos de su padre. Un hombre que maltrató a su madre y al que Ana María y su hermano temían. "no escondíamos debajo de la cama y nos abarzábamos. Era alcohólico y no sabíamos en qué estado iba a aparecer", indicó la exmujer de Ortega Cano.

Ahora, con su novio Eladio la vida parece haberle dado una tregua y es que la diseñadora no puede estar más feliz con esta nueva relación. De hecho, su pareja sigue apoyándola en cada proyecto que emprende y su aventura en GH Dúo no iba a ser menos. Por ello, Eladio ha querido comentar el paso por el reality de la de Cádiz y ha aprovechado para hacer balance de su relación.

"Cuando la veo llorar o se cae un poco, sufro"

Seis meses después de su ruptura con José Ortega Cano, Ana María Aldón anunció que había comenzado a salir con un nuevo hombre, Eladio. Desde entonces, poco se ha conocido del prometido de la diseñadora, quien, hasta ahora, se había mostrado reservado de su intimidad.

Este domingo, sin embargo, el asturiano ha concedido en el programa Fiesta (Telecinco) su primera entrevista, en la que ha hablado sin tapujos de cómo está viviendo el paso de la madre de Gema Aldón por GH Dúo.

Aunque ha asegurado no querer "pertenecer a este mundo" televisivo, lo cierto es que tampoco ha querido perder la oportunidad de mostrar públicamente su apoyo a su actual pareja sentimental. "A Ana María la veo bien y mal", le ha reconocido Eladio a Luis Rollan durante la entrevista.

Y es que esta experiencia no está siendo nada fácil para él. "Cuando la veo llorar o se cae un poco, sufro. Me dan ganas de saltar el muro y traerla para casa", ha señalado. Aun así, este distanciamiento 'forzoso' le ha ayudado confirmar el profundo amor que siente hacia ella, así como la admiración por su gran valentía.

"Cuando entró estábamos viviendo un momento bonito y que vamos a seguir estando igual", le ha asegurado al colaborador de Fiesta, si bien no ve el momento de que termine su aventura en Guadalix para poder abrazarla de nuevo. "No me gusta este mundo pero cualquier persona lo haría por una persona a la que quiere", ha añadido.