El 2023 ha sido un año para olvidar en la familia Campos. La matriarca, María teresa Campos, fallecía el pasado 5 de septiembre tras una larga temporada alejada de la televisión por problemas de salud, conmocionando a la actualidad rosa, al mundo de la comunicación y al de la política.

Sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego empezaban así un doloroso duelo que aún se mantiene. De hecho, la menor de las hermanas ha vivido las navidades más complicadas por esta notable ausencia.

Además de cerrar el pasado año con esa irreparable pérdida, la menor de las Campos asegura haber vivido un duro golpe profesional al marcharse de Mediaset. "Me fui con una mano de lante y otra detrás", decía la presentadora que ahora ha recalado en TVE como concursante del reality de concina Bake Off: famosos al horno.

Importante trayectoria en los medios

La presentadora televisiva María Teresa Campos fallecía el pasado 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza llevando a cabo diversas tareas radiofónicas.

"Una mano delante y otra detrás"

Con nuevos retos profesionales por delante en TVE, la presentadora hace balance de su carrera y confiesa en qué situación marchó de Mediaset. Grupo en el que la televisiva fue parte de uno de los buques insignia de Telecinco, Sálvame. Programa en el que colaboró y en el que se puso al frente como presentadora en su versión Deluxe.

"Yo nunca he tenido miedo porque yo me fui de Mediaset en 2019 con una mano delante y una detrás, sin ningún proyecto y sin nada de nada. Siempre he sabido que había vida después de Sálvame. No me gustó cómo acabó el programa porque se podía haber acabado de otra manera, porque los programas nacen y mueren", desvelaba la hermana de Carmen Borrego.