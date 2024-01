El 2023 ha sido un año para olvidar en la familia Campos. La matriarca, María teresa Campos, fallecía el pasado 5 de septiembre tras una larga temporada alejada de la televisión por problemas de salud, conmocionando a la actualidad rosa, al mundo de la comunicación y al de la política.

Sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego empezaban así un doloroso duelo que aún se mantiene. De hecho, la menor de las hermanas ha vivido las navidades más complicadas por esta notable ausencia.

Importante trayectoria en los medios

La presentadora televisiva María Teresa Campos fallecía el pasado 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza llevando a cabo diversas tareas radiofónicas.

Unas navidades difíciles

Terelu Campos habla de sus Navidades "más difíciles", las primeras tras la muerte de María Teresa Campos. La ausencia de la mítica presentadora ha marcado sin lugar a dudas estas Fiestas, de las que ahora su hija pequeña se ha animado a recordar.

La hermana de Carmen Borrego ha calificado estas Fiestas en general y concretamente la Nochebuena, como "la más difícil de mi vida". A través de su blog en la revista 'Lecturas' y en cierto sentido recompuesta tras haber vivido unos días complicados, la tertuliana se arma de valor y explica cómo ha vivido estas marcadas y familiares fechas.

"El pasado 24 de diciembre me levanté llorando sin consuelo. Cocinaba y se me caían las lágrimas. Me sentaba en el salón y lloraba. Abría el armario para ver qué me iba a poner esa noche y sollozaba", explica mientras recuerda cómo tuvo que hacer un auténtico ejercicio de contención para no "dar la noche" a sus invitados.

Terelu, que pasó la Nochebuena con su hermana Carmen, su cuñado, su sobrina, su exmarido, la pareja de este, su hija y una amiga de Alejandra Rubio, cocinó uno de los pavos que se cenaron aquella noche siguiendo una receta de su abuela que cada año acaba variando un poco, pues la sigue de cabeza.

El recuerdo de María Teresa Campos acompañó a Terelu durante todo el día; aquella imagen que se hiciera con ella frente al árbol de Navidad el año pasado, continúa grabada en su retina. A pesar de todo, consiguió 'aguantar el tipo' hasta la cena. Un brindis "por ella" consiguió que se le quebrase la voz mientras su copa chocaba con las del resto y ella tendía su mirada al cielo. "Me derrumbé al final de la cena"; explica recordando este momento.