El contundente mensaje de Amor Romeria a sus seguidores tras su desagradable ataque en directo: “Estaríamos haciendo lo mismo que ellos"

Polémica en el programa en Boca de todos, en Cuatro. Sonia Ferrer y Amor Romeira han tenido varios encontronazos en el programa. Uno de los más fuertes, ocurrió el pasado mes de septiembre cuando las colaboradoras se enfrentaron en directo y la canaria acabó abandonando las redes tras su choque con la periodista.

Hace tan solo unos días, este tema volvía a estar de actualidad y Amor Romeira en un medio de comunicación afirmaba: "En mi vida yo había recibido tanta transfobia como la que vivo en 2024". Además, añadía, que estos ataques hacia a ella se habían visto promovidos por una colaboradora de 'En boca de todos' y señalaba: "En parte ha sido culpa de Sonia Ferrer, para que lo sepa ella. Yo ya no soy una mujer trans, yo ahora me denomino jabalí". El programa, ha querido que Sonia Ferrer y Amor Romeira hablen cara a cara. Amor Romeira ha sido la primera en comenzar y señalaba a Sonia: "Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú".

Ante estas palabras de Amor Romeira, era el turno de Sonia Ferrer que comenzaba declarando: "Este debate no es igualitario. Se ha legislado para que yo esté atada de pies y manos y se me puede sancionar por decir que "Creo que nadie nace en un cuerpo equivocado".

Respecto a la acusación de transfobia de Amor a Sonia, la periodista subrayaba: "Yo no siento rechazo a las personas transexuales, es más, me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida y de mutilarse. Creo que hay un cáncer en esta sociedad que son los estereotipos sexistas y los roles de género"

Enfado en redes y el mensaje de Amor

Las redes sociales parece ser que se volcaron con la canaria y arremetieron duramente contra la periodista. Numerosos han sido los mensajes con insultos y descalificaciones hacia la presentadora. "Eres la peor calaña que hay en la televisión. Parece ser que las neuronas no le cumplen la función correctamente. Quédate en tu casa y deja de hacer el ridículo como tertuliana", eran solo algunos de los cientos de mensajes en contra de Sonia Ferrer. Por su parte, la periodista, colaboradora habitual de 'En boca de todos' afirmaba, que tras la avalancha de ataques, ella ha actuado y señalaba: "Lo he tenido que denunciar públicamente".

Además, ha explicado el origen de este cara a cara: "Ella dijo que había sufrido mucha transfobia por mi culpa porque un día aquí en el programa, yo planteo a Amor que a lo mejor el problema es el concepto de mujer y la pregunto qué es para ella ser mujer". Sonia también cuenta que con estas declaraciones, la canaria supuestamente dijo que sufrió mucha transfobia y por este motivo, Amor en otro medio, la culpa de recibir ataques de transfobia.

Eso sí, para la exgranhermana, es importante que las personas no ataquen a Sonia Ferrer, pues se estaría cometiendo un grave error: “Estaríamos haciendo lo mismo que ellos hacen así que vamos a defendernos desde el respecto y la tolerancia”, remata la colaboradora, que aprovecha para enviarle un beso a la presentadora como muestra de cariño.