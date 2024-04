Adelantan la salida de Laura Matamoros en Supervivientes: "No ha valorado esta segunda oportunidad dentro de este concurso"

Al pie del cañón como colaboradora de los debates de 'Supervivientes' a pesar de que rechazó la oferta del reality de convertirse en nueva concursante tras el abandono de Carmen Borrego, Nagore Robles ha sido la última en pronunciarse sobre la actitud que Laura Matamoros está teniendo en los Cayos Cochinos y que no estaría haciendo ninguna gracia a su hermana Anita.

Tras arremeter contra Makoke en la primera parte de su concurso -mientras convivió en 'Playa Limbo' con Kiko Jiménez y los que iban siendo expulsados por la audiencia-, la hija de Kiko Matamoros ha puesto el foco en la mejor amiga de su hermana, Miri Pérez-Cabrero, a la que ha provocado un bajón anímico al acusarla de ser una "actriz" a la que no se cree.

Algo que Nagore tiene claro que no ha sentado nada bien a Anita: "Yo creo que está decepcionada con Laura y está dolida, estoy segura. Vamos, hombre, hablan así de mi madre, se mofan de esa manera como ella lo ha hecho y a mí no me gustaría nada". "Y si no ha tenido en cuenta a la madre de su hermana ¿va a tener en cuenta a la amiga? Le da exactamente igual" apunta.

"Creo que Laura Matamoros se está equivocando y que no ha valorado esta segunda oportunidad dentro de este concurso, que ya sería una tercera en 'Supervivientes' para ella. Le pasará factura y volverá a ser expulsada" ha sentenciado, convencida de que "o deja toda su vida fuera del concurso y se centra en Honduras, que es una gran ganadora, o creo que acabará afuera una vez más".

Y es que Nagore tiene claros sus favoritos y la hija de Kiko Matamoros no está entre ellos: "Ángel me encanta, creo que lo está haciendo súper bien. Hay una frase que a mí me encanta que es, 'cambiar tanto que tengas que conocerme de nuevo'. El aprender tantas cosas". "Creo también que Kiko ha evolucionado tan bien que es un nuevo Kiko y le veo estupendamente, la verdad. Y Gorka, Gorka, para mí el vasco está... Estupendo, o sea, para mí los tres" afirma, reconociendo que también le están gustando "Miri, Marieta, y Blanca, que me encanta". ¡Ni rastro de Laura!

Su relación

Aunque hace tiempo que tomó la determinación de no hablar sobre su vida privada, la televisiva confiesa que está "muy feliz" con la popular tiktoker Carla Flila. "Estoy muy tranquila, y creo que, no sé, la tranquilidad es lo más parecido, de verdad, a la felicidad que he tenido jamás. O sea, nunca pensé que estando tan tranquila en mi vida, estaría tan feliz, pero no voy a entrar en mi vida personal porque ya entré mucho en su momento y hay mil temas de los que se pueden hablar, y esa parte quiero dejarla protegida, bonita, compartirla con los míos y ya está" explica.