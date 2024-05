La ayuda millonaria que dio la UE a Saint-Gobain, nueva baza para impedir el cierre de la fábrica de parabrisas de Avilés

Jonás Fernández, eurodiputado asturiano y candidato número 7 en las listas del PSOE para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, ha remitido sendas cartas al comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, y al presidente de la compañía Saint-Gobain, Benoit Bazin, en las que denuncia que la multinacional se ha beneficiado desde 2019 de más de 1,7 millones de euros públicos. Las cartas, encabezadas por Fernández, cuentan con la firma de 41 eurodiputados más, mayormente del grupo socialista, pero también de los grupos de La Izquierda y de Los Verdes. Españoles, franceses, neerlandeses y hasta finlandeses.

Los diputados que se han sumado a la iniciativa de Fernández dicen: "Saint Gobain ha recibido ayudas cofinanciadas por la UE al 80 por ciento por un total de 1.746.822,84 euros para ocho proyectos en Avilés, siendo el de mayor cuantía (290.008,50 euros) destinado a la división que ahora pretende extinguirse, y siendo los dos últimos ejecutados con fecha de finalización el 30 de noviembre de 2019, y el 14 de septiembre de 2020, respectivamente".

A esto añaden que "para el periodo 2021-2027 del programa Feder, Saint-Gobain ha sido beneficiada con dos ayudas cofinanciadas al 40 por ciento por un total de 139.790,12 euros, a ejecutar antes del 30 de septiembre de 2025".

Todo este dinero público, aseguran Fernández y sus compañeros legisladores, tiene una contrapartida: la compañía beneficiaria debe mantener la inversión "al menos durante cinco años". Por el momento, lo único que está sobre la mesa es el cese de la producción de su negocio de parabrisas. "Solicitamos a la Comisión (Europea) que analice si la decisión anunciada por la compañía es coherente tanto con los requerimientos expresados públicamente por la Comisión en materia de percepción de ayudas regionales, como con la estrategia expresada por la propia Comisión de reforzar las capacidades industriales de la UE".

El frente político en defensa del negocio de parabrisas en Avilés sumará hoy la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La líder de Sumar tiene previsto reunirse esta mañana con el comité de empresa y con los trabajadores, que se concentrarán en la puerta de acceso a la planta de la multinacional francesa. La presencia de Díaz fue comunicada a la empresa para que se le facilitase el paso a la fábrica y la respuesta de la dirección fue que, dada la premura del aviso, "no es posible brindar ese acceso en las condiciones adecuadas". No obstante, esto no impedirá el encuentro de Díaz y los trabajadores, así haya de celebrarse al aire libre.

La protesta de los trabajadores en la plaza de Camposagrado. / S. F.

En otro escenario de esta batalla política, ayer se pronunciaron el comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización, Luis Ángel Colunga, y el viceconsejero de Industria del Principado, el socialista Isaac Pola. El primero acusó a Saint-Gobain de cerrar las instalaciones de Sekurit en Avilés para no afrontar las inversiones que supone la transición energética y la descarbonización. En su lugar, traslada producción a Marruecos, donde puede salvar todos los requerimientos a los que la industria hace frente en Europa. "Todas las empresas del vidrio tienen proyectos industriales sólidos, menos Saint-Gobain", afirmó Colunga, que expresó su apoyo a los trabajadores afectados en el transcurso de la jornada "Industria innovadora y sostenible", organizada por Conecta Industria en el palacio de Maqua. "Hay que descarbonizar y es más fácil (producir) donde hay menos requerimientos o ninguno. He visto y me he reunido con muchas empresas, pero con Saint-Gobain, no", remató.

Isaac Pola también participó en la jornada celebrada en Avilés. Insistió en solicitar un plan industrial para la fábrica de Saint-Gobain que vaya más allá de los dos años de vida útil que tiene el actual horno de las instalaciones de Glass. Pola pidió respeto para las negociaciones entre la empresa y los sindicatos, asegurando que "están surgiendo propuestas interesantes en la línea que ha manifestado el Principado". Pero, dicho esto, remarcó que en el Ejecutivo regional "entendemos que, independientemente de la situación puntual que ahora mismo se pueda plantear, lo que realmente cuenta es la habilitación de un plan industrial para la planta de Avilés que tenga un horizonte más allá de un par de años, que es la vida útil del actual horno". Y para eso, es necesario apostar por "productos de mayor valor añadido".

Por otro lado, el PP tiene previsto pedir en el Pleno de este jueves explicaciones a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, sobre la reunión que había anunciado en su día que iba a tener con la Secretaria de Estado de Industria.

Alfonso zapico llama a la manifestación. El dibujante de Blimea (San Martín del Rey Aurelio) ha publicado en X esta viñeta en la que cobran protagonismo, de izquierda a derecha, los sindicalistas Rubén González (CSI), Verónica Otero (SOMA-FITAG-UGT) y Diego Riesgo (CC OO). / Alfonso Zapico

La movilización

Precisamente, este jueves está prevista la manifestación que los trabajadores de la multinacional Saint-Gobain Cristalería han convocado a las 18.00 horas con salida de plaza de Vaticano y llegada al Parche.

El comité de empresa ha hecho un llamamiento a los vecinos de Avilés a participar en la movilización a ciudadanos y comerciantes. A estos últimos les piden: "Nos gustaría contar con su colaboración y que detengan su actividad a las seis de la tarde, hora de salida de la manifestación. Esta lucha que hemos emprendido desde Cristalería no es sólo por el mantenimiento de actividad en nuestra fábrica, también lo es por el futuro de la industria en la comarca tanta tradición como la nuestra".

Esa petición se hizo después de que los trabajadores de la planta clavasen 50 cruces de madera en la rotonda de acceso a la fábrica de La Maruca y antes de que, bajo la lluvia, se concentrasen en la plaza de Camposagrado, junto al mural dedicado al centenario de las fiestas del Bollo que diseñó el artista Ramón Rodríguez. Allí, Verónica Otero, presidenta del comité de empresa, explicó que la obra se hizo con cerámica que fue cocida en la Fábrica de Loza de San Claudio. "Los bollos están realizados en hierro, cinc, aluminio, cerámica y el que nos representa a nosotros y a nosotras, en vidrio. De este mural, a día de hoy, ni la fábrica de cerámica de San Claudio, ni la de aluminio de Alcoa están ya y Saint-Gobain pretende que también nosotros desaparezcamos, pero tenemos que decir a empresa e instituciones: ¡Basta ya! Avilés es industrial y que pelearemos hasta el final para revertir esta situación", enfatizó.

Suscríbete para seguir leyendo