Marta Riesco, nueva cuñada de Sofía Suescun: "Muy muy bien"

Un año después de su ruptura con Antonio David Flores, y tras revelar en numerosas ocasiones que está abierta al amor y deseando encontrar un chico que merezca la pena, Marta Riesco ha sido pillada dando rienda suelta a su pasión con un rostro muy popular de nuestro país en una discoteca este fin de semana.

¿Y quién es él? Pues ni más ni menos que Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun y al que hace tan solo unos días se relacionó con la ex de Carlo Costanzia, Jeimy Báez, a la que habría enviado varios mensajes por redes sociales después de salir a la luz su idilio y ruptura exprés con Yulen Pereira (ex a su vez de Anabel Pantoja). El mundo es un pañuelo, ¡y sino que se lo digan a nuestras celebrities!

Pero volvamos a la noche de desenfreno de Marta Riesco con el hijo de Mayte Galdeano, con el que coincidió en la fiesta Brest en Talavera de la Reina este sábado y con el que, tras un tonteo del que fueron testigos todos los presentes en la discoteca, comenzó a besarse apasionadamente mientras bailaban de un modo muy sensual. Una pillada en toda regla que ha publicado la popular cuenta de 'gossip' de Instagram 'La Cuernis'.

Lejos de negar lo evidente, y después de que varios de sus seguidores le enviasen sus imágenes dándolo todo con Cristian, Marta ha roto su silencio en redes sociales: "Ayer me lo pasé muy muy bien, no hace falta que me enviéis ya más vídeos, lo he visto y nada, pues eso, que me lo pasé súper bien. Y siento mucho desromantizar este momento, pero ha sido fruto del buen rollismo de anoche, solo eso" ha confesado con una sonrisa, dejando claro que de romance sorpresa con el concursante de realities, nada de nada.

Una noche de pasión que por el momento parece que no va a ir a más, aunque imaginar a la ex de Antonio David con Mayte Galdeano como suegra, y Sofía Suescun y Kiko Jiménez como cuñados, sería sin duda una auténtica fantasía.

Mismo final para el juicio de Marta Riesco

"Nueva fecha". Marta Riesco tampoco ha tenido suerte esta vez y de nuevo tendrá que volver al juzgado el próximo 20 de junio para ver si esta vez sí que tiene lugar su juicio contra la productora de Ana Rosa Quintana. La excolaboradora de Telecinco, que perdió su trabajo hace ya más de un año y que poco a poco se recupera del durísimo golpe, lleva meses envuelta en un proceso judicial que, cada vez que parece que llega a su fin, vuelve a prolongarse casi de manera indefinida. Riesco ha tocado ya en varias ocasiones con la punta de sus dedos el final de esta historia que tanto daño le ha hecho a la reconvertida en influencer. En esta ocasión, Marta acudía de nuevo a la cita e informaba a sus seguidores: "Ya estoy aquí esperando". Sin embargo, a las ocho horas informó a sus seguidores de un repentino cambio de planes.

"Por tercera vez se vuelve a suspender mi juicio. Un año después sigo sin poder cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. Esperando a que me den nueva fecha", escribía la influencer a través de sus historias de Instagram. Además, quiso aclarar a sus seguidores que no podía contarles mucho más al respecto: "Sobre las razones del por qué de la suspensión, no os puedo decir nada. Lo siento, mis abogados prefieren que no comente nada sobre todo esto. Sigo en el juzgado esperando nueva fecha para el juicio".