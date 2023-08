Antonio David Flores cuenta sus seguidores en redes sociales por centenares de miles. Ya convertido en influencer o youtuber, el andaluz usa principalmente este medio para expresarse y atender, en la medida que considera necesaria, las demandas de información por parte de sus seguidores.

Y lo cierto es que en las últimas horas ha causado cierta preocupación entre sus fans después de publicar un enigmático vídeo con un mensaje un tanto críptico y música melancólica a unas horas intempestivas: a las cinco de la mañana. "Para las que entendéis a Antonio David, ¿tiene algún mensaje esta historia que ha colgado a las 5 horas de mañana?, ¿está melancólico?, ¿hace una calor que no hay quien duerma?...", lanza como pregunta un seguidor.

Y en sus canales y redes sociales Antonio David dosifica mucho la información sobre su vida. Por eso muchos se hacen la siguiente pregunta: ¿cuándo volverá a aparecer Antonio David Flores en algún medio para una entrevista en profundidad sobre su situación?

Según había anunciado en su canal de YouTube el paparazzi Diego Arrabal, quien suele estar muy enterado de todo lo que rodea a Antonio David, las publicaciones del corazón habrían levantado su veto y el excolaborador de Telecinco podría contarlo todo próximamente. “Yo sé que habrá una gran discusión porque muchos dirán que quieren que hable en su canal. Es verdad que él ha hablado muy poco del tema de Marta Riesco, ha dado alguna pincelada”, explica Arrabal.

Y la realidad es que a Antonio David Flores le han pasado muchas cosas en los últimos tiempos: su separación de Olga Moreno, la ruptura con Marta Riesco, los embrollos con Rocío Carrasco, la repercusión del final de Sálvame... Es por eso que una exclusiva suya es una de las entrevistas más cotizadas y esperadas en el mundo rosa.

Pero mientras esto no suceda, los fans y seguidores de Antonio David deben contentarse con el contenido que comparte en sus canales de internet. Y es en Instagram donde publicó en las últimas horas una historia que levantó preocupación respecto a su estado de ánimo.

En la misma, publica un vídeo de la costa malagueña desde el balcón de su casa a las cinco de la mañana, cuando aún no ha amanecido, y le pone música melancólica y lenta de Antonio Vega. Y la acompaña de un escueto y enigmático mensaje acabado en puntos suspensivos: "Mi paz mental..."

Para las que entendéis a AD, tiene algún mensaje esta historia que ha colgado a las 5h de mañana?, ¿está melancólico?, ¿hace una calor que no hay quien duerma?... pic.twitter.com/0trCFJb6un — Andrés Fco. (@Frances42353183) August 19, 2023

Es por eso que hay quienes han interpretado que Antonio David se siente solo y triste, o está afectado por algún acontecimiento en su vida. "Yo lo que creo es que cuando alguien se pasa días haciendo un esfuerzo por hacer ver al mundo que está en estado zen, es porque no está precisamente en estado zen", sostiene una teoría. "¿A quién se dirige?", se pregunta otra seguidora. "Mientras Marta (Riesco) va de fiesta en fiesta y con curro, este está solito y lamentándose de su vida", agregan.

Sin embargo, hay quienes quitan hierro al asunto y aseguran que la hora de la publicación tiene que ver con que estos días está disfrutando de la feria de Málaga, y simplemente está orgulloso de su ciudad, por lo que comparte una imagen bucólica de la costa. "Yo soy y vivo en Málaga ,y te diré que es el amor a Málaga y lo comparte con nosotros; me pasa como a él, adoro Málaga", sostiene una malagueña. Y hay quien hace conjeturas más allá: "Pues alma de cántaro, que viene de fiesta, y llegando a casa se graba este video con el bajón que da cuando se va pasando la melopea, no hay más. Experiméntalo y verás cómo así no preguntas", responde a quien planteó la cuestión.