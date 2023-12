Comienza la cuenta atrás para el regreso al mundo del periodismo de Marta Riesco. La que fuera colaboradora de programas como El Programa de Ana Rosa o Fiesta y que lleva meses buscando una nueva oportunidad en el trabajo de sus sueños sufrió una dolorosa salida de Mediaset por la puerta de atrás.

El tiempo pasa y parece que cada vez Marta Riesco está más cerca de hacer justicia. En los próximos días tendrá lugar su juicio contra la productora de Ana Rosa, que prescindió de su trabajo como reportera marzo. Ante esta situación Riesco no se calló y usó su cuenta de Instagram para denunciarlo: "No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social".

Con esta fecha destacada como una de las más importantes en el calendario de Marta Riesco, parece que la periodista sigue dando pequeños pasos en su conquista por un nuevo puesto de trabajo. Y es que Riesco comentaba hace poco con sus seguidores que ha visto cómo los compañeros que sufrieron lo mismo que ella ya tienen un nuevo trabajo, pero a ella no la llaman de ninguna parte.

¿Qué tiene entonces entre manos Marta Riesco ahora que cuenta los días hasta el 12 de diciembre? La reportera volvió a sujetar un micrófono entre sus manos en plena Plaza Mayor, abarrotada de de los tradicionales motivos navideños. "Me ha encantado el reportaje de hoy, me ha encantado", celebraba Riesco, que estaba de lo más "happie" tras la experiencia.

Su regreso viene de la mano de una aplicación de citas llamada Gleeden y ya venía anunciándos desde hace algunas semanas. Y es que en cuanto Riesco recibió la noticia, no pudo contenerse.

Se trata, nada más y nada menos, de un reportaje navideño. Hace seis semanas Marta Riesco ya se metía en su papel de reportera para hacer una encuesta en plena calle sobre sexo. "Estamos preparando un reportje súper guay y súper divertido que podréis ver muy pronto".

Este fichaje fue motivo incluso de una 'chapamarta': "¡No sabéis la ilusión que me hace verme con un micro interactuando con vosotros! ¡En breve el repor!", anunciaba la periodista, visiblemente emocionada. "Me han ocurrido muchas cosas que no me deberían de haber ocurrido, pero yo confío en que todo se va a resolver, esto también se resolverá", sentenciaba Marta Riesco.

No obstante, este proyecto le ha terminado pasando factura y al día siguiente se levantaba sin voz: "Estoy reventada, el #Síatodo es lo que tiene. Tercero: he perdido la voz. Os cuento: Sabéis que a noche ya estaba fastidiada, pues bien. Hoy en vez de estar callada reposando... lo he dado todo en la grabación. Total, ahora no puedo hablar. Me siento Ariel. Encima me duele".