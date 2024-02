No corren buenos tiempos para María del Monte. Hace unos meses, era sorprendida por una banda de atracadores que entraban en la casa que comparte con Inmaculada Casal, su mujer. Un traumático suceso en el que ambas fueron amordazadas y maniatadas y que la cantante aseguraba "no desear a nadie que viviese algo así".

Ahora, la historia ha dado un giro tras saberse en los últimos días que es su propio sobrino, Antonio Tejado el que podría estar detrás de este robo con violencia. Por el momento, el excolaborador de televisión ha ingresado en prisión comunicada sin fianza mientras en el exterior las voces acerca de la difícil situación que atravesaba, envuelta en adicciones y malas compañías cogen cada vez más fuerza.

Entrada en prisión

El sobrino de María del Monte entraba en prisión provisional tras estar supuestamente relacionado con el violento robo que hace cinco meses se produjo en casa de la cantante. En aquel momento, la artista decía ante las cámaras que no le deseaba "a nadie" lo que había vivido y que, afortunadamente, no tenían que lamentar "nada más" que lo material y económico.

Desde que el pasado viernes se produjo la detención de su sobrino, María del Monte se pronunció el fin de semana para decir que no estaba al tanto de nada más y que esperaba a que fuese la justicia quién se pronunciase. "Yo no soy quién para sospechar de nadie. Yo no sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir", aseguró,

Sin embargo, tras la entrada en prisión de Antonio Tejado este lunes, María del Monte ha vuelto a pronunciarse. Según publica Vanitatis a primera hora de este martes, el medio citado se ha puesto en contacto con la artista vía Whatsapp y, además de mostrarse agradecida por la preocupación, dejaba clara su situación actual: "Nunca me ha gustado convertirme en personaje ni pasar al otro lado. Y esto es difícil de gestionar".

Inmaculada Casal, mujer de María del Monte, habla tras lo ocurrido

Al presentar su programa, 'Andalucía de tarde', la mujer de María del Monte confesaba estar "mal, muy mal" porque llevan cinco meses "con el susto en el cuerpo" y han pasado "una experiencia horrorosa" que no le desea a nadie. "Nuestra vida estuvo en peligro y cómo voy a estar, poneos en mi lugar, ahora mismo es que estoy expectante, confío en la justicia y en sus garantías, y en la presunción de inocencia, por supuesto. No sabemos más, pero es mi deber porque soy periodista, me gusta mi profesión y debo un respeto a la audiencia, me pongo en vuestro lugar... Pero no puedo decir nada más, está en manos de la justicia", añadía horas antes de conocer la entrada en prisión de Antonio Tejado.