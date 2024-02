Ana María Aldón, ninguneada en su trabajo tras Gran Hermano: "Me siento la peor persona del mundo"

Hace apenas unos días que la diseñadora abandonaba 'GH Dúo' quedándose a pocas semanas de la esperada final. Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos que vivió dentro de la casa sucedía la noche previa a San Valentín, con la visita de Eladio. Fueron unos minutos llenos de amor y en los que pudimos ver cómo la pareja se derretía reencontrarse. Fue entonces cuando se habló del deseo de Ana María Aldón de sellar su amor de manera oficial en una fecha de lo más especial y ha sido hoy, durante su vuelta a 'Fiesta', cuando ha retomado este tema tan importante para ellos.

La que fuera mujer de José Ortega Cano entraba al plató y sentía cómo sus compañeros no le daban la bienvenida que esperaba y Emma García salía en su defensa pidiéndoles que se levantaran a saludarle antes de continuar con el programa. Tras comentar cómo se alegra de haber solucionado sus diferencias con Marta López, algo que no pensaba que pudieran llevar a cabo, la presentadora no esperaba más tiempo para preguntarle por su relación de pareja.

Ana María Aldón comentaba cómo Eladio le había advertido que no iría a ningún plató pero finalmente aceptaba ser entrevistado por Luis Rollán pensando en ella, descartando que buscara alguna forma de llamar la atención pues siempre ha querido permanecer al margen de los medios de comunicación. "Él lo ha hecho, y lo ha hecho por mí. Él se ha expuesto por mí" comentaba. Con una sonrisa en el rostro, reconocía lo afortunada que se siente de poder compartir su vida con él: "Adorable, es que, Dios mío, lo que me ha puesto la vida por delante, es muy grande lo que me ha puesto la vida. Y lo que sigo manteniendo, seguimos manteniendo fuera, como el primer día, con tantos proyectos, con tantas ganas de vivir, de disfrutar cada momento".

Recuperando el tema de la boda, Ana María Aldón reconocía que su deseo sigue siendo celebrar su boda en el primer aniversario de su relación con Eladio: el próximo 15 de abril. Confesaba que quizás es muy precipitado pero defendía que no le importa en qué día de la semana caiga y aseguraba que tampoco han hablado de detalles más concretos como cuántos invitados quieren, quiénes serán sus testigos, etc.

Su recibimiento en Fiesta

Una semana después de ser expulsada por la audiencia de ‘GH DÚO’, Ana María Aldón ha vuelto al plató de ‘Fiesta’ tras dos meses alejada de la realidad y lo ha hecho para contar cómo ha sido su experiencia en el concurso.

Pero, lo que la colaboradora pensaba que iba a ser un gran recibimiento por parte de sus compañeros de programa, se ha quedado muy lejos. Al ver la reacción de los colaboradores ante la inminente entrada de Ana María, Emma García se ha pronunciado:

‘’Lo que no puede ser es que Ana María vuelva con ganas de cariño y aquí no se levante nadie, solo la presentadora… Os levantáis sí, pero os volvéis a sentar’’, ante las palabras de la presentadora, los colaboradores se levantaban para aplaudir a su compañera.

Tras el tenso reencuentro, el ambiente se ha relajado y la presentadora ha querido saber si se ha encontrado a alguien que le sacase tanto de quicio como lo hacía Aurelio antes de que se fuese a concursar: ‘’La verdad que sí, al principio fue un poco shock porque encontrarte, voy a hablar de Marta, que fue la persona con la me topé de frente''.

''Sabía que ella desde fuera tenía una opinión y una percepción sobre mi que luego en la casa se siguió manteniendo y que realmente fueron las tres primeras semanas, luego fue cambiando y acabé bastante bien con ella, pero al principio fue duro’’, continuaba explicando.