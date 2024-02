La sorpresa de Ion Aramendi a los finalistas de GH DÚO: "¡Sácame de aquí!"

Gran Hermano DÚO está ya enfocando la recta final del concurso con los cuatro últimos participantes viviendo las últimas galas con mucha emoción. Asraf Beno, Elena Rodríguez, Manuel González y Lucía Sánchez son los finalistas de la segunda edición de GH DÚO. Este año, la tensión y confrontaciones dentro de la casa de Guadalix de la Sierra han sido más notables que ocasiones anteriores.

Aprovechando el nerviosismo que se vive en la casa, Ion Aramendi, presentador del programa, aprovechó las últimas horas de lunes para bromear con los concursantes y anunciarles una noticia que no esperaban. A estas alturas del programa, la dinámica es clara. Entre semana el directo suele ser lo más importante, desembocando todo en las galas de los domingos. Es por eso que los lunes no suele haber gala.

Precisamente, este hecho fue el que descuadró los planes de los finalistas que estaban tan tranquilamente en pijama y preparándose para ir a dormir. El primero en darse cuenta de la jugada fue Asraf Beno. Al novio de Isa Pantoja le llamó la atención ver en la pantalla de la cocina al presentador de las galas bailando. "¿Qué haces ahí Ion?", fue la pregunta del concursante, que no sabía como interpretar esas curiosas imágenes.

"¿Tú sabes si es lunes o martes?", bromeó el presentador, añadiendo otra broma. "Necesito tu ayuda, ¡sácame de aquí!". Las risas del público del plató eran notables y se hicieron más intensas ante la desorientación de Asraf. "Parece que estoy en un sueño, que estoy loco", explicó el concursante. La cosa quedó ahí, pero todavía faltaba lo mejor.

Ion abandonó la pantalla de la cocina para trasladarse a la del baño, donde se encontraba Manuel cepillándose los dientes. El público pudo ver como en la televisión volvía a aparecer el presentador, que susurrando llamó al concursante gaditano. "¡Quillo, cojones, que me has asustado!", fue la natural respuesta de Manuel. Ion volvió a realizar la misma pregunta que le hizo a Asraf, aumentando la intriga. "¿Hoy no es domingo?", señaló el presentador. "Domingo fue ayer, cojones", respondió el concursante.

Finalmente, el presentador reveló la intención de sus extrañas apariciones en pantalla. "Tenéis dos minutos para arreglaros", anunció. El tema es que se había preparado una gala especial en la que los finalistas iban a hacerse pasar por candidatos electorales. Los cuatro concursantes restantes protagonizaron un debate con la intención de ir ganando votos de cara a la gran final de Gran Hermano DÚO.