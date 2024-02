Susanna Griso revela uno de los secretos de Espejo Público: "¿No podía decirlo?"

Los programas en directo suelen ser uno de los formatos más demandados en la televisión. Todas las mañanas entre semana se llenan de programas magazine en los que se valora la actualidad, se habla de asuntos de interés o se cambia de estilo con retos de cocina, actuaciones, juegos... Un espacio de varias horas en el que da tiempo para todo. Sin embargo, el punto positivo que tiene al emitirse en directo, también puede volverse en su contra, ya que los errores que se comentan, no hay forma posible de remediarlos.

Para la gente más experimentada en estos formatos, los descuidos son mínimos y siempre tienen un nivel mayor de precaución, pero eso no quita que, de vez en cuando, se acaben escapando algunas cosas. Eso fue lo que le pasó a Susanna Griso, presentadora clásica de los programas de por la mañana y que en Espejo Público se le escapó datos de la identidad de la invitada.

Todo fue a raíz de que Gema López, Lorena Vázquez y Laura Fa, también conocidas dentro del programa como las mamarazzis, anunciasen lo que iría a continuación en el programa. "Además, hoy, en nuestro plató, tendremos a un deportista que ha conseguido absolutamente todo y que viene a visitarnos. Será en unos minutos Susanna", señaló Gema López, dando paso de nuevo a Susanna Griso.

La presentadora recogió el testigo y añadió que era "Una deportista. Es llamativo el palmarés y...", pero no pudo continuar la frase, ya que su compañero y director del programa, Miquel Valls salió al corte, evitando que Susanna contase de más, pero lo que no sabía ella es que ya había revelado una pista clave. "¿Qué pasa? ¿No podía decirlo?", preguntó con dudas la presentadora.

"No podíamos decir el género, pero has dado una pista importante", le explicaba el director de forma tranquila. Susanna, por su parte, quiso arreglar la situación. "A mí no me habéis dicho que no podía decir el género, no he sido alertada. A ver, yo no tengo la culpa". Miquel Valls quiso zanjar el tema lanzando una pregunta de forma irónica. "¿Quieres decir el nombre?".

Susanna, por su parte hacía todo lo posible para cambiar de tema de conversación y no le quedó otra que hacerlo de la forma más directa posible. "No, no... Lo que me cuentan es que en el Congreso ha perdido una sala" expresó, hablando de un tema completamente distinto.