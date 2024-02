Asraf Beno se rinde ante Isabel Pantoja: "Volvería a pedir perdón una y mil veces"

Asraf Beno se ha proclamado finalista de Gran Hermano DÚO después de superar en la última semifinal a Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero y uno de los principales pilares de Asraf en la casa. El marido de Isa Pantoja va camino de proclamarse en uno de los mejores concursantes de realities, después de encadenar dos finales seguidas. Hace un año llegaba a la última eliminación en Supervivientes, quedándose a las puertas del premio ante Adara Molinero.

En esta ocasión, todavía le quedan dos rivales por superar, Manuel González y Lucía Sánchez. Los porcentajes de la última eliminación dejan entrever que no hay nada decidido por el momento. Elena Rodríguez abandonó la casa de Guadalix de la Sierra con un 9,8% de los votos del público, porcentaje muy alejado del de sus compañeros. Pese a que se quedaron en un mano a mano Elena y Asraf, el marido de Isa Pantoja se mantiene como uno de los favoritos.

El resto de los porcentajes son del 27,3%, 30,5% y 32,4%. Pocos días antes, tanto Asraf como Mayka dejaban claro su postura acerca del favorito. Para muchos, Manuel es el indicado para llevarse el maletín. Sin embargo, todo puede dar un giro en la última gala. Uno de los factores que pueden hacer a Asraf vencedor es que se lleve gran parte de los votantes que tenía Elena Rodríguez.

La buena sintonía que han tenido ambos durante el programa, unido a las cariñosas palabras que se han dedicado al conocer la expulsión puede ser un gran condicionante para que se haga con la victoria. Además, a todo lo anterior se suma las palabras que tuvo Adara Molinero con Asraf y su reconciliación después de las diferencias que mantuvieron con Supervivientes.

Un acercamiento a Isabel Pantoja

La victoria de Asraf en su duelo particular contra Elena Rodríguez ha tenido un sabor más dulce del esperado. Junto a él estuvo Isa Pantoja en los momentos claves de la votación. La hija de Isabel Pantoja volvió a visitar la casa de Guadalix, después de que lo hiciese en San Valentín, para darle un incondicional apoyo a su pareja. Con la alegría en el cuerpo y mostrando el cariño que les une, Asraf agradeció la presencia de Isa Pantoja y lanzó un inesperado mensaje.

"Mi suegra Isabel Pantoja no sé si está orgullosa de mí o no, pero creo que decepcionada no puede estar… Bueno, al final me arrepiento un poco de decir una palabra hace tiempo. Ya pedí disculpas, me arrepiento, no debí decir esa palabra", señaló Asraf. Estas palabras vienen provocadas por unas declaraciones que hizo hace varios meses, justo antes de casarse, en las que dejaba claro que no le importaba lo que pensase La Tonadillera de él y le recomendaba que no se interpusiera en la relación.

Isabel Pantoja no acudió a la boda de Isa y Asraf y se sabe desde hace tiempo que no mantiene una buena relación con su hija. Sin embargo, Asraf ha tendido la mano a una reconciliación. "Me gustaría que la relación fuese otra, pero bueno, ya está, no depende de mí. Si tuviera que decirle algo sería que lo siento otra vez y que ojalá podamos tener una conversación. Volvería a pedir perdón una y mil veces si hace falta".

Estas emotivas palabras provocaron la reacción de Isa Pantoja que le recordó a su marido que no es cosa suya que se produzca ese acercamiento y que no debería martirizarse por esa cuestión. "Ya has pedido perdón un montón de veces, pero no hace falta que te estés machacando", le recordó su mujer.