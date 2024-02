Así es el día a día de Antonio Tejado en prisión: "Con vicios y todo lo que tiene en un módulo conflictivo"

No corren buenos tiempos para María del Monte. Hace unos meses, era sorprendida por una banda de atracadores que entraban en la casa que comparte con Inmaculada Casal, su mujer. Un traumático suceso en el que ambas fueron amordazadas y maniatadas y que la cantante aseguraba "no desear a nadie que viviese algo así".

Con su sobrino en prisión, ahora, dos reclusos ha desvelado cómo es el día a día del sevillano entre rejas.

‘Así es la vida’ ha logrado hablar con dos reclusos de la prisión de Sevilla 1 en la que se encuentra Antonio Tejado. El sobrino de María del Monte está en prisión preventiva por su presunta participación en el robo que sufrió su tía, pero ¿Cómo es su día a día?

Según ha podido saber el programa, parece que Antonio ya se ha adaptado a su vida en prisión. Le definen como un hombre extrovertido y al que le gusta relacionarse con la gente. Sin embargo, según sus relatos no tendría intención de trabajar.

Y es que a los presos se les da la opción de realizar determinadas labores por las que cobran un sueldo, son dados de alta en la seguridad social y se suman puntos de cara a permisos y otros beneficios penitenciarios.

El día a día en la cárcel

Sin embargo, trabajar en prisión tiene dos puntos de vista, para algunos presos esto puede suponer cercanía con los funcionarios y tienden a pensar que puedes chivarte. Pero por el otro lado, para los trabajadores de la prisión sería algo positivo: “Si estás trabajando algo es porque estás haciendo algo para salir de la cárcel. Siempre va a estar mejor visto ¿no?”, nos decía uno de los reclusos.

Es más, explica que en el módulo en el que se encuentra hay multitud de normas: “No puedes estar en cuclillas en el patio, no puedes apoyar la pierna, no se puede hablar en el comedor…” Con el objetivo de que siga tratándose de presos no conflictivos: “Aquello para mí, por lo menos, es un campamento”.

Otro de los presos que ha compartido módulo con él nos cuenta que Antonio está en un módulo en el que no hay presos conflictivos, es más, cree que en otro “no duraría ni un día”. Esto dependería de cuál sea su actitud: “De cómo vaya al patio, si va presumiendo, allí tiene que andar tranquilo e ir por su camino”.

“Él, con vicios y todo lo que tiene en un módulo conflictivo se buscaría muchos problemas”, añadía.