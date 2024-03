Alejandra Rubio se pronuncia sobre su sonada infidelidad: "Me da una vergüenza"

Alejandra Rubio ha tardado pocas horas en pronunciarse sobre las palabras de su supuesto exnovio, Alberto en TardeAR. La hija de Terelu Campos no ha recibido con agrado las insinuaciones que hizo el joven sobre su relación y sobre la supuesta infidelidad que llevó a cabo mientras estaba conociendo a Carlo Costanzia.

Alberto aseguró que mantenía una gran relación con Alejandra y que llegaba a presentarle como su pareja. Pero todo eso cambio de la noche a la mañana cuando el joven descubrió la portada con las fotos de Alejandra y Carlo y la hija de Terelu Campos dejó de contestarle a los mensajes. "Tengo pruebas y voy a demostrar que lo que he dicho es verdad", aseguraba Alberto, admitiendo que él y la hija de Terelu Campos eran novios.

Por el lado de Alejandra, ella siempre ha desmentido todo e incluso Terelu Campos se pronunció durante la entrevista a través de Silvia Taulés para afirmar que Alberto estaba generando todo este ruido para hacerse famoso y sacar algo de provecho a costa de la relación de Alejandra y Carlo. Alberto, pese a las acusaciones Alberto siguió manteniendo su postura e insistiendo en que su noviazgo con la hija de Terelu había sido real.

La contestación de Alejandra Rubio

Aprovechando que es colaboradora de Así es la vida, Alejandra Rubio ha dejado clara su postura sobre la relación que mantenía con Alberto y las intenciones que tiene Alberto al estar ahora desvelando estas intimidades en diferentes platós de televisión. La hija de Terelu ha afirmado que "me da una vergüenza esto que me muero" dejando claro que "no he negado a esta persona en ningún momento, simplemente he dicho que a mis novios les habéis conocido".

Pese a que Alberto afirmó en todo momento tener pruebas de lo que decía, aludiendo a un tatuaje que le hizo la propia Alejandra, la nieta de María Teresa Campos no ha querido saber nada del tema, huyendo de cualquier polémica con su supuesto exnovio y dejando las cosas claras. "No creo que tenga que dar explicaciones de mi vida cuando estoy soltera, es evidente que le conozco, pero de ahí a tener una relación estable con esta persona". Respecto a cómo se produjo la rotura, su versión concuerda con la que señaló Alberto: "Se habló en un momento de vernos y ya no le contesté más, pero no estábamos juntos para nada".

Por último, Alejandra se ha defendido atacando y ha puesto en duda las intenciones de Alberto para que, a estas alturas, esté dando entrevistas explicando la ruptura. "Llevo tres semanas escuchando y viendo de todo" y ha asegurado que Alberto "es una etapa de mi vida pasada y ya está, no le quiero hacer daño, esto está más que acabado". Para finalizar, le ha lanzado un dardo envenenado: "Si no se quiere televisión, uno no se sienta en un plató y ya está".