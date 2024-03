Suenan campanas de boda entre un conocido torero y su novia: "Me dio el TOC"

Estos días acaparan los titulares del corazón un conocido torero y su novia, sobre todo por los rumores que hablaban de una posible crisis de la pareja que tuvieron que acabar desmintiendo. Pero no solo eso, es que según han apuntado en Así es la vida, el programa que presenta Sandra Barneda en Telecinco, parece que suenan campanas de boda: "Me dio el TOC".

La pareja de la que todos hablan es la formada por Enrique Ponce y Ana Soria, cuando esta última eliminó de un plumazo las fotografías que tenía con su novio en la red social Instagram. Por eso, muchos pensaron que se trataba de una crisis de la pareja, que lleva junta desde el año 2020, y que podía haber terminado en ruptura. Sin embargo, ha sido la propia Ana Soria quien ha salido al paso de estos rumores explicando directamente por qué habían desaparecido las fotografías de Enrique Ponce de su Instagram.

"He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferente, a él lo tengo en destacadas", contaba Ana Soria, asegurando que "me dio el TOC de tenerlas igual editadas". Y de la crisis al matrimonio. Y es que Aludena del Pozo ha contado en Así es la vida que la pareja podría estar pensando en pasar por el altar. "He hablado con gente súper cercana a la pareja y suenan campanas de boda", contaba en el programa.

Así es la vida

Así es la vida, un programa televisivo de la productora Cuarzo Producciones, se destacó en la parrilla de Telecinco durante el verano de 2023, específicamente desde el 26 de junio de ese año. La propuesta, presentada por Sandra Barneda y César Muñoz, ofreció una alternativa fresca y dinámica al espacio de tarde tras el final del longevo programa Sálvame, que concluyó su ciclo el 23 de junio después de 3.639 episodios y 15 exitosas temporadas.

El cambio temporal en la programación de Telecinco llevó a la emisión de Así es la vida hasta septiembre, cuando daría paso a TardeAR, un nuevo magacín producido por Unicorn Content y liderado por la reconocida Ana Rosa Quintana. La transición se realizó después de que Mía es la venganza se trasladara a Divinity debido a sus bajos niveles de audiencia, resultando en un adelanto del horario de inicio del programa a las 15:45 a partir del lunes 17 de julio.

Así es la vida se caracteriza por ser un magacín versátil que aborda la crónica social, ofrece entrevistas en el plató a los protagonistas del momento, realiza tertulias con un destacado plantel de colaboradores, presenta reportajes, brinda las últimas novedades sobre los reality shows de la cadena y ofrece secciones de entretenimiento. Además, se mantiene al tanto de la actualidad, ajustando su enfoque según las demandas del momento.

Con un formato que combina información y entretenimiento, Así es la vida se convirtió en un espacio atractivo para el público, proporcionando una propuesta variada y dinámica que se adaptó eficazmente al panorama televisivo de la temporada estival de 2023.