Los Mozos de Arousa ganan Reacción en Cadena: los concursantes se llevan 1.304.000

Los Mozos de Arousa parecen haber batido un nuevo récord en Reacción en Cadena. El equipo de los gallegos va camino de alcanzar los 200 programas a tan solo unos días de haber firmado los 300 el programa dirigido por Ion Aramendi; en resumidas cuentas, solo se les ha escapado de su poder un poco más de cien programas desde que el concurso inció su andadura en Telecinco.

Los tres Mozos destacan por un carisma con la que han conseguido posicionarse en el pódium de Reacción en Cadena y por el momento no ha aparecido rival que les arrebate su puesto. Poco a poco, los gallegos van alimentando el bote final, a la vista de que algún día consigan llevarse una cifra que ya supera el millón y que cada día podría acercarse más a los dos.

Camino de ser millonarios

No obstante, no todos los días son motivo de celebración. Los concursantes también tienen sus bajones y no consiguen dar con la tecla para sumar el dinero que arrastran hasta la última prueba. Y es que todo esfuerzo es en vano si finalmente la última palabra se les resiste y ni con el eslabón misterioso pueden resolverla.

En esta ocasión, los Mozos han sido capaces de llevarse hasta la prueba final un total de 107.000 euros. No obstante, a medida que avanzaban esta cantidad ha ido adelgazando hasta quedarse en 29.250 euros. Tras comprar el eslabón misterioso, los concursantes vieron la luz y encontaron una respuesta que finalmente les ayudó a pasar la barrera que se les venía resistiendo durante todos estos últimos programas: la del 1.300.000 euros. 'Especialista' les ha dado 14.625 euros.

Cambio de juego

Borjamina, miembro de los Mozos de Arousa, ha compartido una historia en su cuenta de Instagram un tanto particular donde anuncia que esta noche su equipo jugará al Chinchón. ¿A qué se refiere con esto el concursante? Pues no lo sabemos muy bien. El caso es que él nada más ha compartido la publicación de un aspirante a, junto con su equipo 'Los Chinchones', ocupar el trono de los gallegos.