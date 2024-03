Joaquín Torres, roto tras una gran pérdida: "Una parte de mí se ha ido junto a ella"

No es un buen día para Joaquín Torres, y es que el conocido como el arquitecto de los famosos está roto tras haber sufrido una gran pérdida y ha hecho un comunicado a través de sus redes sociales: "Una parte de mí se ha ido junto a ella".

Y es que, trístemente, Joaquín Torres ha perdido a su madre. Así lo explica en un comunicado donde señala que "mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor, y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discrtamente sin lamentos y dando amor".

El arquitecto asegura que "estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador, y lo arrastra todo. Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a o olertla". También destaca que "aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo. Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida, que siempre será un legado que nada ni nadie podrá superar".

Publicación de Joaquín Torres. / Instagram de Joaquín Torres @acerojoaquintorres

En la década de 1970, Barcelona fue testigo del nacimiento de Joaquín Torres, quien desde su juventud experimentó la reubicación de su familia, de ascendencia gallega, de la Ciudad Condal a Madrid. Su formación académica se llevó a cabo en el Liceo Francés, y posteriormente, completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En el año 1996, tras concluir su educación, fundó A-cero, un estudio arquitectónico que marcó sus inicios de manera significativa, en colaboración con colegas, entre ellos su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares.

Desde sus primeros momentos, Joaquín Torres y su equipo adoptaron una filosofía arquitectónica moderna, profundamente influida por el arte, especialmente la escultura. La fusión de la inspiración de destacados arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus experiencias personales dio lugar a una identidad distintiva que se reflejó desde los primeros proyectos. Inicialmente focalizados en Madrid, sin descuidar los proyectos de viviendas unifamiliares, A-cero se aventuró en proyectos de gran envergadura en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3 y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

Abriendo paso a una expansión estratégica, A-cero consolidó sus divisiones de interiorismo y paisajismo, sumándose a un audaz proceso de internacionalización presente en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Este crecimiento se materializó al ganar un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, dando lugar a proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.