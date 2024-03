Rosa Benito vuelve a 'Supervivientes': la colaboradora ficha por el programa de Telecinco

Rosa Benito vuelve a la televisión. La histórica colaboradora de 'Sálvame', ex de Amador Mohedano, vence al veto de Mediaset y acudirá de nuevo de forma asidua a los platós de televisión para colaborar en un horario muy distinto al que estaba acostumbrada, aunque en la franja de su edicion 'Deluxe': el de '¡De viernes!'.

"Un fichaje bomba que lo cambiará todo", anunció el programa, que permitirá la reaparición de la colaboradora que quedó fuera de la cadena y que en este tiempo ha ido saltando por otras. Benito sorprendía a sus compañeros entrando en directo por teléfono, puesto que muchos no sabían que se iba a producir esta incorporación al equipo.

El fichaje no ha pasado desapercibido en lo mediático y también ha traído ciertos aires de cuando la colaboradora se coronó como ganadora de 'Supervivientes' en el año 2011. De aquello ya han pasado otros trece, pero en esta ocasión es el turno de su amiga Carmen Borrego, presente anoche en el plató. Recordemos que la hija de la Campos participará en la edición de 2024, que no tardará en empezar. Es por eso que su compañera ha querido hacerle alguna recomendación: "Entiendo a Carmen. Yo, cuando firmé, es cuando me entraron todos los miedo del mundo, llorando porqué me había metido en esto. Pero fue una experiencia maravillosa. Es un programa que te deprime o lo amas... y yo lo amé".

La experiencia de Benito

Además, Benito fue un poco más allá y le recomendó que se olvidara de todo lo que queda fuera de la isla: "No pienses en lo que dejas aquí. Céntrate en tu concurso, disfrútalo a tope, los primeros 20 días son muy difíciles porque te tienes que hacer a no comer, los bichos, las pruebas... y es duro. Pero lo vas a hacer súper bien. Yo también fui mayor".

Rosa Benito se suma a la lista de excolaboradores de 'Sálvame' que, tras el cese del histórico programa, no recibieron nuevas ofertas de trabajo y tuvieron que buscarse la vida en otras cadenas y formatos. De esta sonadísima espantada salió, por ejemplo, una de las producciones más exitosas de Netflix el pasado año: 'Sálvese quien pueda'.