Revelado el nombre de tres nuevos rivales de la asturiana Arancha del Sol en Supervivientes

A falta de uno, tres. Telecinco, que hasta este jueves había revelado un solo nombre de los futuros concursantes de ‘Supervivientes’, se ha destapado al revelar tres de una tacada. Dos son pareja y ya han participado en realities anteriormente, mientras que la tercera es actriz, influencer y cocinera. Son así ya trece los participantes conocidos del reality más extremo de la cadena de Mediaset, que comenzará a emitirse en unos días desde Cayos cochinos, en Honduras.

Los tres nuevos ‘supervivientes’ son la actriz, influencer y cocinera Miri Pérez-Cabrero, y una pareja sin actividad conocida mas allá de su participación en varios programas de televisión, Claudia Martínez y Mario González.

Miri Pérez Cabrero / Telecinco

Ellos se unen a los otros diez concursantes, que al margen de Arancha del Sol son: Javier Ungría, ex de Elena Tablada; el rapero Arkano; la hija del exfutbolista del Real Madrid Guti y la presentadora Arancha de Benito, Zayra Gutiérrez; la doble campeona mundial de windsurf Blanca Manchón; Ángel Cristo Jr, hijo de Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo; el reportero y periodista Kike Calleja; Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos; la que fuera colaboradora de ‘Crónicas Marcianas’ Rocío Madrid; y el deportistas y "Hermano Mayor" Pedro García Aguado.

"Mi familia no entiende que me sume a la aventura, dicen que estoy un poco loca, pero yo tengo unas ganas que me muero", asegura Miri Pérez-Cabrero en su vídeo de presentación. Tiene en Instagram más de 280.000 seguidores.

En esa red social comparte imágenes de su estilo de vida y, sobre todo, recetas saludables. La catalana ha participado en películas tan conocidas como ‘Fuimos canciones’ o series como ‘Alguien tiene que morir’ o ‘Sagrada Familia’, donde tuvo papeles secundarios, pero no menos importantes. Es además autora del libro ‘Las recetas de Miri’.

Claudia Martínez. / Telecinco

‘Supervivientes’ será la tercera experiencia televisiva de Claudia Martínez, que se dio a conocer en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde fue pretendienta y tronista, y que participó también en ‘La isla de las tentaciones 5’, programa en el que participó con el que entonces era su pareja, Javi Redondo. Allí cayó en la ‘tentación’ con Álvaro Boix. Desde hace un año tiene una relación sentimental con Mario González.

Tras su paso por ‘La isla de las tentaciones 5’, cuando formaba pareja con Laura Casabela, se dejó llevar con Valeria Ardila y flirteó con Carmen Saavedra, Mario González vuelve a televisión. "Vamos a callar muchas bocas", asegura el madrileño en su vídeo de presentación.

Mario González. / Telecinco

Todos ellos serán rivales de Arancha del Sol, quien, aunque nació en Madrid, no pierde oportunidad de ensalzar la historia, cultura y gastronomía de Asturias. En 2013, durante un homenaje que se le rindió en Cangas de Onís dejó muy claros sus sentimientos: "Aquí tengo mis mejores recuerdos de la infancia. Me siento asturiana y canguesa". Está casada con Finito de Córdoba, con quien tiene dos hijos.

‘Supervivientes’ volverá a las pantallas dentro de unos días con Jorge Javier Vázquez de nuevo como presentador. El icónico reality show de Mediaset es un fenómeno de audiencia desde su estreno en el año 2000. Además de su éxito en la pantalla, Supervivientes ha trascendido a las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno interactivo.