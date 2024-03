Bombazo televisivo: Asraf repite en Supervivientes

Tortuosa para todos e inesperada para un sector de la audiencia. Gran Hermano Dúo por fin llegó a su fin hace tan solo unas horas con un resultado sorprendente: Lucía recibió el apoyo de la audiencia suficiente como para llevarse el maletín bajo el brazo y salir de dudas tras el aplazo que se produjo la semana anterior.

Asraf y la ya ganadora de la edición Dúo del concurso de Telecinco han vivido una semana atípica tras el interludio producido a raíz de un colapso de la aplicación que no permitió al equipo de Mediaset obtener un resultado claro. Llegado el día oficial y tras las votaciones adicionales del resto de la semana, Beno volvió a sufrir una de las derrotas más dolorosas: las que se producen cuando saboreas en tus labios las mieles del éxito.

Resultado final

Entre ambos exconcursantes de reality estaba la cosa y, aunque el premio en La Isla de las Tentaciones no estaba en lo económico, se podría decir que de aquella participación no salió ganando. Tampoco Asraf Beno que, a pesar de ser uno de los supervivientes más queridos de la edición pasada, no terminó siendo el favorito de la audiencia. A pesar de la insistencia desde fuera de la casa de Isa Pantoja y todo su entorno, su aliento terminó siendo en vano en comparación con el apoyo que arrastró finalmente a proclamarse ganadora de la edición de Gran Hermano Dúo 2024.

Asraf ha revivido las sensaciones de su participación en 'Supervivientes' y vuelve a convertirse en menos de dos años en un "casi" ganador de reality. Las votaciones estuvieron de lo más ajustadas y el resultado se saldó con un 53,1% de los votos para la ganadora, que tuvo muy presente a su familia en la celebración: "Se lo dedico a mi niña, a mi familia y al equipo que ha confiado en mí. No me lo hubiera imaginado nunca, prometo mejorar y ser mejor persona".

Agradecimientos

A pesar de todo, Asraf se mostró emocionado y habló de la experiencia con palabras bonitas: "Estoy muy emocionado, vivir esto es muy bonito, doy las gracias por haber llegado hasta aquí, recibir tanto cariño de tanta gente a la que he llegado al corazón".

Ya en casa y después de descansar, Beno ha querido agradecerle a sus seguidores todo el apoyo "que le ha hecho llegar hasta la final y por lo menos ya no ha quedado cuarto".