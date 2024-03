Carlos Lozano rompe su silencio sobre su paternidad: "Para qué nos vamos a engañar"

La vida de Carlos Lozano ha estado plagada de éxitos, pero también de algún que otro año de vacas flacas. El presentador ha vivido como nadie el éxito televisivo, pero hace un tiempo decidió dejarlo todo y cambiar de estilo de vida. Por ello, se alejó de la gran ciudad y se instaló en una casa situada en el campo, donde dice vivir la mar de a gusto. Repasamos junto a él su trayectoria profesional y personal, llegando a derrumbarse a hablar de Luna, la hija en común que tiene con Mónica Hoyos.

Hablando de los amores de su vida, el presentador no puede evitar hablar de su hija Luna. "Estoy muy orgulloso de ella, es muy buena y muy inteligente. Ella está muy orgullosa de mí, ha entendido que sabe de dónde venimos", y, al decir todo esto, se le saltan las lágrimas. "Creo que he sido buen padre, ella dice que sí. Estoy dando lo que yo nunca he tenido", añade. Ya en plató, Carlos Lozano ha profundizado un poco en estas declaraciones: "Con la separación, Luna lo paso mal, para qué nos vamos a engañar... La pobre... nosotros (Mónica Hoyos y él) hacíamos lo posible para que nos viera juntos", confiesa el presentador. Al venir de una familia muy humilde, cuenta que hizo lo posible por darle a su hija lo que él nunca pudo tener de pequeño.

Así es su hija

Nacida en verano de 2004, por lo que este año cumplirá 20 añitos, al contrario que otros hijos de famosos ha huido de la fama instantánea. Luna cursa actualmente el doble grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Reino Unido y sueña con ejercer en el futuro la carrera diplomática.

La joven ya ha dado sus primeros pasos para alcanzar sus objetivos y el pasado verano trabajó para la Embajada de España en Nepal. “Me puse en contacto con ellos, conseguí una entrevista, les pasé mi currículum y me dijeron que les encantaría que trabajase con ellos”, contaba orgullosa hace unos meses en una entrevista concedida al diario ‘Abc’.

Apasionada de la política, Luna también ha formado parte de un programa educativo llamado MEP (Modelo de Parlamento Europeo) en Bulgaria. “Superé una serie de pruebas y debates en Madrid y me dieron la oportunidad de ir con otros seis jóvenes de toda España para representar a nuestro país. Me encantó”, relataba en la misma entrevista.

Precisamente, Luna puede presumir de mantener una relación muy estrecha con ambos. A pesar de que Carlos y Mónica han tenido sonoros enfrentamientos públicos -muchos de ellos en los platós de Telecinco-, sus habilidades diplomáticas le han permitido ejercer de bisagra entre ambos y disfrutar de tiempo de calidad con ellos por separado y, en ocasiones, incluso juntos. “Nuestra 'niña' siempre ha sido muy responsable, a veces, más que sus propios padres”, confesaba hacer unos meses el propio Carlos en la revista '¡Hola!'.