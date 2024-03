Isa Pantoja, ilusionada con su embarazo tras su reencuentro con Asraf: "Mejor"

Isa Pantoja no aguanta las ganas de ser mamá junto a Asraf Beno. La pareja de recién casados confesó con Beno dentro de la casa de Gran Hermano Dúo que estaban esperando a los resultados de un test de embarazo tras un retraso de la hija de la Pantoja antes de que su marido se marchara a Guadalix de la Sierra.

Sin embargo, una vez ya estaban separados le llegó la confirmación a Isa P de que solo había sido un susto, aunque a ambos les hubiera encantado que su sueño de ser papás se hubiera hecho realidad. Asraf se enteró en directo, durante una conexión que el programa le concedió para saberlo: "No, no, pero no te preocupes que tenemos mucho tiempo. Estamos juntos en esto, cuando vuelvas".

Ahora, con Asraf ya en casa y la cotidianeidad más o menos instalada, la colaboradora televisiva ha sacado de dudas a sus compañeros en 'Vamos a Ver'. Joaquín Prat no se cortó un pelo y fue directo al asunto: "¿Estáis buscando ya una criatura?". Isa, sorprendida por la pregunta dada la brevedad de la convivencia, respondió un poco cortada: "Sí, a lo mejor ha dado tiempo no lo sé… va poco a poco".

No obstante, en seguida entró en detalles y contó que el regreso de Asraf esta vez había sido muy distinto a cuando volvió de 'Supervivientes': "Esto es una cosa que quiero decir, en 'Supervivientes' no era lo mismo porque él, al no comer, como que pierdes la libido". Ante las preguntas de cómo había salido esta vez, a la colaboradora se le escapó una risilla y confirmó que "había salido mejor".

Desilusión en la casa

Esta edición de Gran Hermano Dúo ha dejado escenas muy tiernas de una de las parejas más mediáticas del momento. Asraf e Isa continúan viviendo su historia de amor a pesar de las críticas generales y se muestran de lo más animados en su búsqueda de ampliar la familia.

Sin embargo, esta vez su separación ha estado acompañada de una duda que persiguió al concursante hasta que pudo verse en persona con su mujer. Durante aquel encuentro y tras fundirse en un precioso abrazo, Asraf fue directo con la pregunta que le hizo a Isa al oído: "¿Tenemos peque?". Ella sonreía y susurraba en dos ocasiones para que le oyera: "Estoy a la espera, cari". Él sonreía y ella se emocionaba.