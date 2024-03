Kiko Rivera anuncia la fecha exacta en la que volverá a ser "padre": 'Malibú'

Kiko Rivera ha iniciado una nueva cuenta atrás, para sorpresa de todos y disfrute de sus seguidores. El hijo de La Pantoja tardó en encontrar su vocación y un proyecto de vida en el que volcarse y dejar de lado una juventud convulsa y compleja para todos, pero pareció encontrar en la música un lugar en el que empezar de cero.

A pesar de que el inicio de su carrera se tomara un poco a broma, lo cierto es que el dj poco a poco ha conseguido reinventarse y, sea por el motivo que sea, sus temas suenan. Ahora, Kiko Rivera volverá con una nueva canción con la que le costará superar a la anterior.

Lo mires por donde lo mires, todo el mundo ha escuchado alguna vez su "es una criminal carita buena pero mala", y si no lo ha hecho es porque ahora mismo el dj busca influir en el sector poblacional más joven. "Cada nueva generación quiere un símbolo,nombres nuevos y artistas diferentes, yo me siento afortunado de seguir haciendo canciones para esta nueva generación. Agradecido y emocionado x vuestra aceptación", publicaba el hijo de la Pantoja junto a un vídeo de uno de sus bolos.

15 de marzo

¿Qué debemos esperarnos del dj para ese día? Ni más ni menos que el lanzamiento de otra canción con la que pretende volver a sonar en las discotecas. Bajo el título 'Malibú', Rivere promete "liarla otra vez" y de momento solo ha compartido una melodía inicial que recuerda a los inicios de un género musical que cada vez suena menos: el electrolatino

No es que Kiko no quiera trabajar, es que él "en la música prefiere calidad que cantidad", explica también en sus redes sociales. De momento, no le va nada mal. Su última canción, 'El Mambo', ha conseguido ya el doble disco de platino en España; un éxito que Rivera le atribuyó a sus seguidores.

En cuanto a su nueva canción, la gente parece tener muchas ganas de escucharla: "Qué ganas de tenerla en mi lista de Spotify"; "qué ganas de escuchar el temazo"; "Tiene muy buena pinta".