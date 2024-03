El detalle que demuestra que Isabel Pantoja está más cerca de su hijo Kiko Rivera: un centro de flores blancas

Isabel Pantoja sigue en el punto de mira. Tras salir la pasada semana unas imágenes en las que la tonadiellera pasea del brazo de una amiga especial, la cantante ha vuelto a estar de actualidad al conocerse que ha enviado un ramo de flores al mausoleo en el que descansan los restos mortales de Paquirri el día en que el torero habría cumplido 76 años.

Un detalle especial en el que la intérprete incluye a su hijo Kiko Rivera con el que por el momento no mantiene relación tras las acusaciones del DJ de sentirse engañado por su madre.

Ahora, este gesto demostraría que la cantante quiere acercarse de nuevo a su hijo al enviar una tarjeta compartida en un día tan señalado para los Rivera Pantoja.

Detalle especial

Hay fechas en las que Isabel Pantoja recuerda especialmente a Paquirri, y lo demuestra públicamente enviando un ramo de flores al cementerio de San Fernando, Sevilla, donde se encuentra el mausoleo del malogrado torero.

Una de ellas, el 26 de septiembre, día en el que un toro hace ya 39 años -en 1984- le arrebataba al gran amor de su vida en Pozoblanco, cuando su único hijo en común, Kiko, tenía solo 7 meses.

Otra especialmente importante, el 5 de marzo, día del cumpleaños del torero Paquirri, que hoy hubiese cumplido 76 años. Demostrando que no se olvida en ningún momento de su marido, la tonadillera ha enviado un centro de flores blancas a su tumba.

Y una vez más ha tenido un bonito gesto con su hijo, al que ha incluido en su felicitación a pesar de que su relación está completamente rota y el Dj ha asegurado en más de una ocasión que no quiere saber absolutamente nada de su madre. Sin embargo, Isabel no pierde la esperanza y no ha dudado en enviar flores en nombre de ambos al mausoleo de Paquirri, quizás esperando que este detalle ablande el corazón de Kiko.