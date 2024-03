Un exconcursante de Supervivientes acaba en urgencias por el preocupante estado de sus manos: "Qué poco me gustan"

El hijo de Chiquetete y Raquel Bollo (48 años) se encuentra en un gran momento profesional. En sus redes sociales comparte con sus casi 250.000 seguidores cada uno de sus bolos, además, de informarles sobre sus entrenamientos y compartir con ellos su vida personal. Sin embargo, en la mañana del lunes, Manuel Cortés (27 años) ha preocupado a sus fans, al publicar en Instagram una imagen tomada desde el hospital.

Manuel Cortés comparte una imagen desde urgencias

Manuel Cortés ha comenzado la semana en sus redes sociales como cualquier lunes, compartiendo las imágenes de su concierto del fin de semana. Además, ha trasmitido a los usuarios el resultado de su entrenamiento deportivo. Pero, a media mañana, ha hecho saltar todas las alarmas. Tras un story hablando de la lluvia en la capital andaluza, el exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado una fotografía en el hospital.

Sin embargo, el joven ha aclarado rápidamente el motivo que le ha hecho visitar urgencias. "Qué poco me gustan estas cosas, es la primera vez que me da una reacción y aún no sé de qué", ha explicado a sus seguidores. "Tengo ronchas en las manos y me queman y se me duermen", ha seguido en escribiendo. Sus síntomas apuntaban a una reacción alérgica, aunque el joven desconocía que le había podido provocar ese rechazo.