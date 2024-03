Luitingo anuncia su boda con Jessica Bueno: "Me encantaría envejacer a su lado".

Jessica Bueno y Luitingo celebran su relación en cada oportunidad que tienen. La pareja se encuentra en un momento muy feliz, viviendo juntos en Bilbao y haciendo planes de futuro. Gran Hermano VIP fue el programa que se encargó de unirlo en un romance que parece que nada ni nadie puede deshacerlo. En el reality la vida y el amor se vive de una forma muy intensa, algo que fuera suele enfriarse y, en muchos casos, termina porque ambos sigan su vida por separado.

Sin embargo, en el caso de Jessica Bueno y Luitingo sucedió todo lo contrario. En el programa ya se veía que tenían una estrecha relación que podía ir más allá de la amistad. Las sospechas se confirmaron al finalizar el concurso, cuando oficializaron la relación. A los pocos meses, anunciaron que se mudaban a Bilbao junto con los hijos de Jessica.

Una noticia que ya daba pistas sobre lo que podía deparar el futuro de la pareja. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada sobre cuál podría ser el siguiente paso, aunque ya están empezando a sonar los primeros rumores. El propio Luitingo alimentó hace poco las suposiciones al contestar en sus redes sociales varias preguntas relacionadas con el tema.

La boda de Luitingo y Jessica Bueno

"Estoy viviendo una de las sensaciones más bonitas de mis 33 años. Sí, estoy enamorado hasta la médula. La quiero con pasión, la amo y me encanta estar con ella, no puedo evitarlo". Pocas veces se puede decir tanto en una frase. Esta fue la respuesta de Luitingo a un seguido cuando le preguntaba sobre si estaba enamorado. Que ambos hagan estas declaraciones románticas no es nada nuevo, cada poco tiempo aprovechan para demostrar que la pareja va en serio.

Ante esta respuesta de Luitingo, sus seguidores siguieron indagando en su relación con Jessica Bueno. Le preguntaron sobre si estaba cómodo viviendo en Bilbao. El cantante, sevillano como nadie, afirmó que echaba de menos la capital andaluza, pero que estaba muy a gusto en el País Vasco. "Claro que sí, pero tengo que decir que lo llevo superbién. Pero claro, Sevilla para nacer y morir".

Y, como no podía ser de otra forma, entre todas las cuestiones, acabó cayendo la pregunta que todo el mundo estaba esperando: "¿Te gustaría casarte con Jessica?". Como no podía ser de otra forma, la respuesta del andaluz no se hizo esperar. "Sí. Me encantaría envejecer a su lado. Siento a cada hora lo afortunado que soy. Es el amor de mi vida. Además, estáis todos invitados". Luitingo de esta forma, confirmó, de una vez por todas, los planes de boda que tiene con Jessica Bueno, aunque todavía habrá que esperar para conocer la fecha.