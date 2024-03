El comentario de Joaquín Prat sobre el regreso de Jorge Javier Vázquez: "Solo puede tener un presentador"

Ya se puede decir que el regreso de Supervivientes ha sido un éxito rotundo. El concurso más exigente de la televisión ha arrasado en sus primeros programas. La audiencia, deseosa de ver a la gente en Honduras, ha respondido con muy buenas cifras. No podía ser de otra manera, ya que esta edición era una de las más especiales de los últimos años.

El cambio de productora ha sentado bien. Producciones Cuarzo se ha hecho con el control cuando más lo necesitaba el formato. Con un giro de diseño, modernizando la imagen del reality, e introduciendo nuevas dinámicas, personajes y pruebas, la organización ha sabido mantener lo mejor del pasado y añadir nuevos detalles que hacen de esta edición una de las más emocionantes.

Bien es cierto que el elenco de concursantes tampoco está plagado de estrellas, pero la elección de diferentes perfiles, muy variado, y de otros que ya se conocen, como el caso de Claudia Martínez y Mario González que son pareja, le dan un toque al programa. Sin embargo, para muchos la gran figura no está en Honduras, sino en el plató en Madrid. El gran presentador del concurso ha vuelto a ponerse a los mandos de Supervivientes.

Las palabras de Joaquín Prat

Hace unos meses, en una entrevista para El País, Joaquín Prat, presentador de TardeAR, se mostraba muy sincero y duro con el final de toda una institución en Mediaset como era Sálvame. "TardeAR marcará un punto de inflexión. Sálvame es historia de la televisión por su innovación, pero me voy a mojar: el histrionismo es como el que se compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está de él hasta los cojones. Si se hubiese comprado uno gris le duraría más años", fueron sus palabras sobre el programa.

TardeAR cogía el relevo y Joaquín Prat invitaba a olvidar el gran programa del corazón de una forma un tanto agresiva. Esto no sentó muy bien en el seno de Sálvame. Pero el tiempo todo lo cura y, meses después, Jorge Javier Vázquez, regresa a la que es su casa por todo lo alto. El gran presentador está un año más en Supervivientes y, como se ha visto en la primera gala, el público se alegra de su vuelta.

Pero no solo el público, sus compañeros también se han volcado con el regreso de Jorge Javier Vázquez y uno de los primeros ha sido el propio Joaquín Prat. "Este reality, y ahora lo tengo que decir ahora por qué sino luego los colaboradores no me dejan, solo puede tener un presentador y ese es Jorge Javier Vázquez". Unas sinceras declaraciones que demuestra que en Telecinco todos reman en la misma dirección.