Un conocido actor español habla de su encontronazo con Shakira y desvela detalles de su relación: "Qué pereza das"

El encontronazo entre el famoso actor de "La casa de papel" Jaime Lorente y Shakira sigue trayendo cola. Todo se remonta al momento en que la cantante colombiana estrenaba 'El jefe', tema en el que habla sobre la relación laboral de Lili Melgar -niñera de sus hijos- con su exmarido, Gerard Piqué; sobre la familia; y además, hay algún ataque para el que fuera su suegro... En ese momento, al ver el vídeoclip del tema, Lorente explotaba en redes sociales contra ella con el ya famoso "qué pereza das, Shakira".

Un tweet que tuvo gran repercusión entre sus seguidores y que no se quedó ahí, ya que respondió a algunas críticas asegurando que "mi música es una mierda, pero no le debo nada a Hacienda" o "mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno".

Tras esta guerra mediática, nos hemos encontrado este fin de semana con el actor en el Festival de Málaga y le hemos podido preguntar por la artista. Sorprendentemente, Jaime ha cambiado de opinión y nos ha confesado que "es una artistaza".

El intérprete nos ha desmentido que tengan mala relación con ella y nos comentaba que ni si quiera se conocen: "¿Has visto como la gente se toma todo muy a pecho? Qué va, para nada, no nos conocemos".

Y de criticar en redes sociales a querer colaborar con ella, ya que nos aseguraba que le encantaría trabajar junto a ella, quizás en un videoclip: "Ojalá que sí. Por supuesto que sí, que me llame".

Por último, Lorente no dudaba en dedicar unas bonitas palabras a Marta Goenaga y su familia: "A mí lo único que me importa es mi mujer, mis hijos, mi familia y la gente que me rodea. Al final, quien se esconde detrás de una pantalla vive una realidad que solo es virtual", asegurando que "es la mujer de mi vida, claro".