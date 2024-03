Bárbara Rey cae derrotada: el texto que le obligan a poner los abogados que cambia todo el discurso de los últimos meses

Mientras el futuro de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes' pende de un hilo por su nominación y podría convertirse en el primer expulsado de la edición tras protagonizar varios encontronazos con algunos de sus compañeros, se ha filtrado la carta de disculpas que Bárbara Rey ha enviado a su hijo a Honduras tras el pacto al que ha llegado con la Fiscalía aceptando el delito de alzamiento de bienes, una pena de 1 año y 8 meses de prisión, y una multa de 1.800 euros para evitar ir a juicio.

"Estimado Ángel: Por medio de la presente carta te hago llegar mi más sentido disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he causado a ti como al resto de la familia y amigos. He querido durante el pleito aclarar que todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego, unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Asimismo, siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos todos dar por finalizada. Quiero comunicarte que asumiré el pago de la multa que se te va a imponer como consecuencia de esa conformidad para evitar el perjuicio económico. No puede remediar todo lo pasado. Agradezco tu ayuda y paciencia. Recibe un fuerte abrazo y besos, María García García" es la misiva que la vedette ha escrito a Ángel.

Una carta en la que Bárbara entona el 'mea culpa' pero que a la novia de su hijo, Ana Herminia, no le ha hecho ninguna gracia, como dejó claro este domingo en el debate de 'Supervivientes'. "Me indigna totalmente, no puedo con todo esto, no puedo con la gente falsa" sentenciaba, revelando que Ángel le dijo al abogado que prefería ir a la cárcel que declararse culpable sin serlo.

Ahora es Sofía Cristo la que, mientras Bárbara guarda silencio, sale al paso de las críticas que ha recibido la vedette por haber supuestamente filtrado esta carta para quedar bien y perjudicar el concurso de su hijo. "La carta ya ha salido, es una carta de disculpas. No te voy a decir nada más pero es una carta de lo que habéis visto, de disculpas" ha explicado, aclarando que no se trata de ninguna puesta en escena por parte de su madre.

"Imagino que también entraría dentro del acuerdo, pero el abogado le exigía como que pusiera por escrito eso, las disculpas y todo y mi madre lo ha hecho, y ya está. No pasa nada y además, es que lo ha hecho y lo siente de verdad no solo con él, sino con todos nosotros, con todas las personas implicadas, pero vamos, que no tengo nada más que decir" ha sentenciado.

Sin embargo, la Dj ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de Ana Herminia llamando "falsa" a Bárbara. Un ataque sobre el que prefiere no decir nada: "No voy a decir nada. Nada de nada, de verdad. Lo siento mucho amor. No voy a hablar de esta señora. Gracias y hasta luego" ha zanjado molesta dando un portazo.