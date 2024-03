Última hora sobre el estado de salud de Bertín Osborne: "Se le ha enquistado"

No hay semana que Bertín Osborne no acabe convirtiéndose en noticia. Desde que saliera a la luz su paternidad con Gabriela Guillén el presentador ha acaparado titulares cada mes, bien por asegurar que no ejercería de padre con el bebé y en las últimas semanas, por recular y dar a entender que tendría un acercamiento con el pequeño de confirmarse que es hijo suyo.

Pero si algo interesa sobre lo que rodea la actualidad del presentador no es solo la relación con la madre de su hijo o si ejercerá o no de padre, es su estado de salud otro de los interrogantes que rodean al cantante. Su hija Eugenia Osborne ha sido la última en pronunciarse sobre cómo se encuentra el presentador de 'Mi casa es la tuya'.

Última hora sobre su estado de salud

Como viene siendo habitual, los medios de comunicación han querido preguntar a Eugenia Osborne cuál es el verdadero diagnóstico que le han hecho a su padre, Bertín Osborne, sobre la enfermedad por la que no termina de recuperarse y que le persigue desde hace semanas.

Preguntada en el último evento al que asistió, la hija del artista ha avanzado que "se le ha enquistado este COVID". "Hablé con él antes de ayer y me dijo que ahí, poquito a poco", ha tranquilizado Eugenia, sobre la salud de su padre. "No sé si es recaída, yo creo que todavía le está costando un poco, está como muy...", ha detallado.

"Sigue estando en recuperación, por lo visto es COVID persistente, entonces está ahí, pues que le está costando, pero poquito a poco ya va saliendo", ha indicado quitando hierro al asunto, confesando además que "el sentido del humor lo quita todo".