Carmen Borrego protagoniza el susto de la edición: "La edad..."

Carmen Borrego no levanta cabeza en Supervivientes. Después de amenazar con abandonar el reality ahora la menor de las Campos ha protagonizado uno de los sustos de la edición al sufrir un desmayo. Las duras condiciones de los supervivientes, unido al calor y la humedad de Honduras parece haber hecho mella en la colaboradora de Sálvame.

Una mala noticia que se suma al delicado estado de salud de su hermana Terelu, que también ha acabado ingresada en el hospital a raíz de una neumonía. Su estado parece no revestir gravedad, no obstante, parece que la salud no es algo de lo que puedan presumir en estos momentos dos de los rostros destacados del clan Campos.

"Estoy regular"

Carmen Borrego cuenta en directo a Carlos Sobera en ‘Tierra de nadie’ cómo se encuentra, después de sufrir un desmayo en la playa de ‘Supervivientes’. La menor de las Campos asegura que está bien, y explica que su malestar fue por el calor, la humedad y la edad.

Hace unas horas, Carmen Borrego llegó al límite y tuvo que ser atendida por sus compañeros en la playa. En concreto, fueron Kike Calleja y Miri los que más ayudaron a la menor de la Campos para que se recuperara.

En ‘Tierra de nadie’, Carlos Sobera conecta en directo con Carmen para preguntarle qué tal se encuentra y por qué sufrió un desmayo: “Estoy regular. Ha sido el calor, la humedad, la falta de comida, la edad… Soy la yaya de la edición”, explica la superviviente.

Positiva, Borrego se muestra con fuerzas para continuar con la aventura en Honduras: “¿Pasé un mal momento? Sí. ¿Me he recuperado? Sí. ¿Me duele un poco la costilla por la prueba de ayer? Sí. ¿Puedo con ello? Sí”, ha finalizado con una sonrisa.

Carlos Sobera se ha despedido de Carmen dándole ánimos y acto seguido la superviviente se ha montado en una lancha que la estaba esperando para volver con sus compañeros.