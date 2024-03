El hijo de Bárbara Rey, contra las cuerdas en Supervivientes: se niega a realizar una de las pruebas

La presencia de Ángel Cristo Jr. en Supervivientes se está llevando con la mayor de las expectativas y es que el hijo de Bárbara Rey no ha defraudado en ningún momento, dejando instantes memorables en la edición. El concursante ya ha pasado por diferentes experiencias en la isla con las que ha tenido que hacerse fuerte y enfrentarse tanto a algunos compañeros como a la organización.

El primer gran encontronazo de Ángel Cristo Jr. se produjo antes incluso de que comenzar el concurso. En la convivencia previa ya se vivieron momentos de tensión con la pelea que tuvo con Carmen Borrego debido a una conversación sobre Bárbara Rey. Posteriormente, también ha tenido un momento de crisis cuando se enteró de que su madre, Bárbara Rey, le había escrito una carta de disculpa. Sin embargo, el concursante no quiso saber nada ni de la carta, ni de su madre, comentándole a Carlos Sobera que no quería escucharla.

La última sorpresa ha salido a raíz de una de las pruebas de bonificación. En la gala de Tierra de Nadie, Ángel Cristo Jr. ha vuelto a dar la sorpresa con una noticia que ha pillado desprevenida a la propia organización. El hijo de Bárbara Rey aseguró tener una enfermedad por la que no podía realizar la prueba.

El rechazo a la prueba por parte de Ángel Cristo Jr.

"No voy a participar en el juego. No voy a hacerlo. Después de ver los latigazos que uno sufre en las lumbares, yo tengo una enfermedad y no puedo correr el riesgo de recibir ese latigazo en la cadera. Lo siento mucho", fueron las palabras de Ángel Cristo Jr. para disculparse por no participar en la prueba. Pese a la insistencia de alguna de sus compañeras, que le explicaron que la prueba no afectaba a esa zona, el concursante no cambió de opinión. "Acabo de decir que no lo voy a hacer".

La prueba consistía en un duelo, uno para uno, en el que tenían que llegar a unas banderas situadas en los extremos mientras estaban atados por la cintura con una cuerda que les une. La fuerza de que cada uno esté tirando para cada lado por la cintura es lo que ha llevado a Ángel Cristo Jr. a no realizar la prueba, una decisión que se ha visto pocas veces con anterioridad.

La organización ha aceptado la decisión del hijo Bárbara Rey, pero ha puntualizado, a través de Laura Madrueño que en ningún momento Ángel Cristo Jr. puso inconvenientes para participar, únicamente cuando ya le tocaba. "Antes de empezar el juego a todos los concursantes se les ha explicado por completo y detalladamente el juego. De hecho, ellos han sido los que han elegido los duelos en los que se iban a batir y Ángel en ningún momento ha puesto ningún impedimento en disputar ese juego. De hecho, se ha ido jugando en distintos duelos y no ha dicho nada hasta que le tocaba jugar", señaló la presentadora.

El propio concursante ha señalado la enfermedad que tiene y que le evita realizar actividades de esa índole. "Espondilitis anquilosante, además de los meniscos rotos y operados", explicó el concursante.