La hija de Bertín Osborne, muy sincera sobre el nuevo bebé tras la decisión de Gabriela Guillén: "Ay, está monísima, gordita, gordita, súper bien"

Después de haberse hablado estos últimos meses debido a las complicaciones que ha habido en su estado de salud tras sufrir Covid persistentes y por las polémicas que ha tenido con Gabriela Guillén y con el nacimiento del primer hijo de esta, parece que Bertín Osborne se encuentra mejor.

Este miércoles hemos hablado con una de sus hijas, Eugenia Osborne, y nos ha confesado que el presentador está mejor, aunque nos desvelaba que su padre no le ha confesado qué le dijeron los médicos: "Él no me ha dicho lo que le han dicho los médicos, lo que él me dice es que está mejor".

Muy unida a él, la modelo nos desvelaba que no pudo pasar el día del padre con él, aunque "sí, claro que lo felicité" y el motivo no ha sido otro que "él está en Sevilla y yo justo estaba en Viena, entonces no pude estar con él".

En cuanto a Gabriela Guillén, Eugenia se mantiene en su línea y nos aclaraba que "no le deseo el mal a nadie" y evitaba hablar de la fotografía que ha colgado la joven junto a su bebé y del burofax que habría recibido su padre pidiéndole una prueba de paternidad: "No voy a hablar del tema".

Por otro lado, a la influencer se le cae la baba con su nueva sobrina: "Ay, está monísima, gordita, gordita, súper bien. Riéndose muchísimo, tengo unas ganas de verla porque llevo una semana, más de 10 días sin verla y tengo muchas ganas de verla".

Ya con las vistas en Semana Santa, Eugenia nos desvelaba que me voy con mi familia. Me voy unos días con mi padre y luego me voy unos días a Jerez con mis primos y mis tíos".

Eugenia se dejaba ver este miércoles presentando los nuevos productos de Phergal: "La verdad es que llevo ya años trabajando con ellos con sus productos corporales, productos para el rostro y la verdad es que estoy encantada porque tienen un laboratorio farmacéutico detrás de mucho prestigio. De hecho acaban de ganar un premio hace poco o sea que me encanta y seguir trabajando con ellos, me siento como casa aquí".

La demana de Gabriela Guillén

Novedades en la paternidad del hijo de Gabriela Guillén. Hace unos días la paraguaya habría enviado un burofax a Bertín Osborne para llevar este asunto de manera privada y amistosa evitando ir a juicio. Sin embargo, y contra todo pronóstico ya que tras el nacimiento del niño aseguró que no tendría problema en hacerse las pruebas de ADN -dejando claro que se haría cargo económicamente del bebé a pesar de no querer ejercer de padre- el presentador no ha respondido al requerimiento de la modelo.

Y según 'Y ahora Sonsoles' Gaby, deseosa de demostrar que el padre de su hijo es el cantante de rancheras, habría tomado acciones legales y ha presentado la demanda en el juzgado, confiando en que la Justicia logre que Bertín se someta a las pruebas de paternidad.

Un paso al frente por parte de la esteticien sobre el que ahora se pronuncia la hija mayor del presentador, Alejandra Osborne, reconociendo que no sabe (ni quiere saber) nada de este tema. "Ayer hablé con mi padre y está mucho mejor con todo el tema de las vitaminas que le están dando y la verdad que muy bien, y más tranquilo porque se va recuperando" nos ha contado, asegurando que no tiene noticias sobre la demanda que Gabriela habría puesto a su padre: "No tengo ni idea. Es que yo con mi padre no hablo de ese tema".

María González Falcó

"Es un tema importante pero bueno, para él, y cuando tenga que decirnos algo pues nos lo dirá" ha reconocido, dejando entrever que no tiene ninguna prisa por saber si el hijo de la modelo es su hermano, por lo que no le ha preguntado a Bertín si piensa someterse a las pruebas de paternidad ni tampoco él le ha comentado nada sobre este asunto. "No tengo ni idea, yo no hablo con él de este tema. Creo que él cuando tenga algo que decirnos pues nos lo dirá" ha insistido, confesando que no ha visto nada raro en la actitud de su padre en los últimos días.

Una falta de comunicación al no sacar el tema de su presunta paternidad que Alejandra explica justificando que "como no hay ningún paso hecho ahora mismo, yo creo que por el momento no nos tiene que contar nada". "Cuando tenga que contarnos algo pues ya nos lo contará y ya está. Yo sigo con mi vida y cuando algo pase o algo me tenga que contar mi padre pues ya veremos que hacemos" ha sentenciado, confirmando que por el momento Bertín está muy tranquilo.