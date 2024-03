Adiós al champú y a encontrar pelos en las manos: la cuchara de Nivea en el cabello que lo rejuvenece

Que levante la mano quien no tenga un paquete de Nivea en casa. Nadie, lo hemos adivinado.

Esta crema es imprescindible desde 1911. Sí, sí, ¡has leído bien! A principios del siglo pasado, en Alemania, el empresario Oskar Troplowitz, jefe de Beiersdorf, creó la primera emulsión estable de agua en aceite, tan blanca como la nieve: NIVEA.

Desde entonces, la marca ha recorrido un largo camino y se ha diversificado, pero el bote azul cielo y esta formulación espesa y cremosa permanecen en el Olimpo del neceser de belleza. Útil para rehidratar la piel de las manos y las zonas más secas del rostro y el cuerpo, también es inestimable para el cabello.

Aplica Nivea en el pelo y di adiós al champú y al acondicionador

Con el buen tiempo la sal, el sol y el viento ponen a prueba la salud del cabello. Seco, apagado, testarudo, parece sufrir un exceso de calor. Siempre es posible hacer algo al respecto, pero no todo el mundo puede permitirse ir a la peluquería y, si estamos de vacaciones, no nos fiamos del primer salón de belleza que aparece, sino que queremos confiar en los cuidados de nuestro peluquero de confianza.

Así que aquí buscamos los productos que utilizamos en los supermercados: sprays de aceite, protectores térmicos, mascarillas de belleza, envolturas, tenemos donde elegir. Pero una vez en casa, a menudo nos damos cuenta de que las promesas iniciales no se han cumplido. En resumen, hemos gastado mucho dinero innecesariamente, sobre todo teniendo en cuenta que ya tienes en tu kit de belleza lo que necesitas para dar un nuevo impulso a tu cabello: Nivea.

Aplícalo del siguiente modo: distribúyelo de la raíz a las puntas, prestando especial atención a los mechones más dañados. Recógete el pelo en un moño y envuélvelo en una toalla suave. El calor desarrollado por el cuero cabelludo activará los factores emolientes de la crema, que actuarán en profundidad.

Déjala actuar durante media hora, aclara el pelo y sécalo con un secador frío. Las altas temperaturas dañan el tallo capilar, así que evítalas en la medida de lo posible, sobre todo en verano. Fácil, ¿verdad? Un método alternativo pero muy eficaz para recuperar el brillo y el esplendor de tu cabello.

Poner Nivea en el cuero

El sofá de piel, sobre todo si es blanco o de color claro, requiere más cuidados y atenciones específicas para no estropear su material y su color. En particular, el encanto del sofá blanco es intemporal, pero a veces es difícil de limpiar. Nuestro sofá, al ser de un material delicado, puede verse afectado por varios factores que hacen que se estropee con el paso del tiempo. El contacto directo con la luz solar, la humedad, el calor y las manchas son sólo algunos ejemplos que pueden estropear la piel. Además de los métodos clásicos, que son probablemente los más conocidos, he aquí algunos remedios caseros para salvaguardar nuestros sofás de cuero.

Un remedio interesante para tratar las pieles blancas es eliminar las manchas con la parte esponjosa de los cítricos, para ello utilizamos el albedo. Pelamos un cítrico: una mandarina, un limón o una naranja y con la parte blanca de la fruta la frotamos suavemente sobre la zona a limpiar. Después, limpiamos la zona con un paño ligeramente húmedo primero y seco después.

El último remedio posible para tratar la piel blanca con tendencia a amarillear es la clara de huevo.

Veamos cómo hacerlo: