Carlota Corredera habla por primera vez sobre el vídeo viral del "gorda traicionera": "Me cambió la vida, estoy traumatizada"

La presentadora Carlota Corredera, que llegó a ser un rostro casi omnipresente en Telecinco, lleva un tiempo alejada del mundo de la televisión. Desde que se conoció su salida de "La Fábrica de la Tele" y de Telecinco (la cadena llegó a anunciar que preparaba nuevos proyectos para ella que nunca se materializaron) la periodista ha visto en la moda de los podcast una salida profesional y una manera de no desaparecer del todo del candelero mediático.

El verano pasado, la que fuera directora de Sálvame presentaba en Youtube el podcast "Superlativas", un programa que se define como "un lugar de encuentro para hablar de nosotras y de lo que nos preocupa, sin complejos ni filtros". Por su plató de entrevistas han pasado numerosos rostros conocidos y ya acumula más de 8.000 seguidores.

Esta semana, la periodista se ha entrevistado con Mara Jiménez, una influencer y activista contra la gordofobia conocida como "Croquetamente". Durante su charla, la presentadora se ha abierto en canal y ha hablado sin tapujos sobre el tema de la gordura. En un momento de la conversación, Carlota Corredera ha decidido entrar sobre uno de los temas de los que nunca había hablado en público: el vídeo viral de Esty Quesada en el que hizo famosa la frase "Carlota Corredera, gorda traicionera".

"Era uno de los días más bonitos de mi vida y cuando llegué a casa había un vídeo que se estaba haciendo viral, en el que a mí se me llamaba 'gorda traicionera' y ese vídeo a mí me cambió completamente la vida", explica Carlota Corredera. "Ese vídeo, que se supone que estaba hecho desde el humor, que estaba hecho por alguien autorizado porque era una persona gorda la que me estaba atacando, me traumatizó. De hecho, nunca hablo en público de eso", añade.

La presentadora asegura que, pese a las preguntas de los medios, ella nunca ha hablado de Esty Quesada. "No he denunciado a esa persona, no he hecho nada en contra de esa persona y ella lo sabe", asegura.

Corredera asegura que a día de hoy sigue si entender el objetivo del video y se pregunta cómo es posible que personas que han denunciado sufrir bullying haga lo mismo con otros. "Conmigo hicieron bullying. A las firmas de libro empecé a ir con miedo y cuando se acercaban chavales pensaba que venían a insultarme. Yo tenía mis redes llenas de insultos y pensaba '¿por qué?'", explica.