Kiko Jiménez confirma el rumor sobre su separación de Sofía Suescun: "¿Qué hago?"

La bonita relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez se ha hecho mucho más fuerte desde que Kiko se aventuró a participar de nuevo en 'Supervivientes'. La pareja se ha echado muchísimo de menos y ambos se han mandado mensajes a través de algunos vídeos.

Sofía se ha dado cuenta de que su novio Kiko Jiménez lo está pasando muy mal en los Cayos Cochinos y ha querido pronunciarse a través de una historia de Instagram. La hija de Maite Galdeano ha reaccionado y ha subido un bonito mensaje al ver un vídeo en el que Kiko Jiménez ha explicado entre lágrimas que echa muchísimo de menos a Sofía y que se ha visto abandonado.

"¿Qué hago Súper? Ojalá poder abrazarte”, ha comentado Sofía viendo a su novio hundido en la isla. Tras esto, la influencer ha colgado otra historia con el enlace del vídeo y ha puesto un emoticono de tristeza.

En las últimas horas los supervivientes han recibido un pergamino con una pregunta del dios Poseidón. "¿Qué es lo que más echas de menos en tu día a día desde que estás en Honduras?". Los supervivientes se han acordado de sus hijos, de la comida, de sus mascotas y de las comodidades.

En el caso de Kiko, él ha confirmado lo que se sospechaba y se ha acordado de su novia Sofía: "Me he visto aquí tan abandonado, me cuesta muchísimo", ha comentado Kiko con el pergamino en la mano. "Se me está haciendo muy cuesta arriba porque estábamos acostumbrados a estar siempre juntos", ha aclarado el novio de Sofía en el vídeo.

La negación de Carmen Borrego

Los supervivientes han tenido que enfrentarse por parejas en el juego de recompensa de ‘Tierra de nadie’. Tras la negativa de Carmen Borrego a participar por “vértigo y ansiedad”, los concursantes de Playa Olimpo se han alzado con cuatro victorias seguidas y han disfrutado del delicioso festín.

Los concursantes de Playa Olimpo y Playa Condena han tenido que enfrentarse en una plataforma en el mar. Con tridente en mano, se coronaba ganador el que primero derribara al contrario utilizando únicamente el arma de Poseidón. Las primeras en enfrentarse en duelo en ‘Tierra de nadie’ han sido Miri Pérez-Cabrera y Blanca Monchón. Un casi efímero combate, pues la deportista ha conseguido derrotar a Miri en escasos segundos.

Mario González y Gorka Ibarguren han sido los segundos concursantes en batirse en duelo. Una prueba que ha tenido que ser repetida por el uso de las manos de Gorka, aunque el vasco también se ha alzado como ganador en la segunda ronda.

Las protagonistas del tercer duelo han sido Rocío Madrid y Arantxa del Sol. La actriz ha derrotado a la presentadora también en escasos segundos.

Aurah y Carmen Borrego han sido las cuartas en participar. Aunque parecían dispuestas a darlo todo, en el momento de subirse a la plataforma, la menor de las Campos ha decidido echarse atrás: “Me da vértigo y además me voy a hacer daño. Tengo muchísima ansiedad, no puedo ni respirar”.

La retirada de Carmen ha otorgado la victoria a Aurah.