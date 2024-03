Isabel Díaz Ayuso salta por sorpresa a First Dates: "Jóvenes hasta los 30"

First Dates no es solo un programa de citas o de personas que quieren conocerse. Hay sitio para mucho más. Revelaciones, secretos o incluso reivindicaciones...

Carlos tiene claro que la eyaculación y el sexo no son lo mismo “eso te acorta la vida, el orgasmo es algo que tendríamos que tener muchas veces”. En el amor le ha ido regular porque es muy tímido de primeras y no ha tenido ninguna relación. Le han roto el corazón varias veces y le ha contado a Carlos Sobera que en el colegio le hicieron mobbing y eso marcó su forma de relacionarse en el instituto “mis padres me decían ‘Vete a socializar”.

No le gustan las chicas gordas porque tiene un trauma de cuando él era un chico gordo y le traen recuerdos negativos.

Patricia, su cita, es una chica muy enamoradiza que rápidamente siente eso de “quiero casarme con él”. Al ver a Carlos ha visto a un chico guapo que aunque no era su tipo, le ha dado muy buena impresión. Le ha parecido bien que Carlos viviera en Toledo porque podía llegar con el abono, pero ha querido hacer un llamamiento a Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid “necesito que nos consideréis jóvenes hasta los 30 para el abono”.

El soltero ha comenzado la cena preguntándole a Patricia si hacía dieta y le ha contado que era un tipo muy sano y muy estricto con su alimentación. La soltera le ha contado que le gustaba mucho el deporte en equipo y que jugaba al fútbol, pero que también le molaban mucho otros deportes nuevos “una mezcla entre rugby y esgrima”.

Patricia le ha contado que le gustaba mucho la cocina y la repostería, algo en lo que ha coincidido con Carlos porque él también tiene un canal de recetas en Instagram “yo soy muy dulce en los dos sentidos”. El soltero hace muchas redes sociales y lee mucho sobre desarrollo personal, algo que ella le ha sonado “a fucking mileurista” y se ha acordado del mítico vídeo viral del “fucking cruasán” que te dice que si no tienes un Ferrari es porque no quieres”.

Carlos tiene una rutina de meditación y le ha explicado a Patricia que tiene en su mente escribir un libro que “va de mitología, desarrollo personal y acción” y que eso le deja la cabeza agotada “de tanto pensar, duermo como un lirón”.

El soltero le ha confesado a Patricia que estaba muy interesada en el tema sexual y que se estaba leyendo un libro que iba sobre “taoísmo y Kung-Fu sexual”. A Patricia le ha entrado la risa, pero se ha mostrado muy interesada en el tema y se ha sorprendido ante la explicación de Carlos. Aunque finalmente han hablado de abuelas y gatitos.